住所內疑起口角 竟潑汽油縱火 新莊一男一女重傷送醫

新北市新莊區榮華路二段上今天中午11時許有兩人因燒燙傷送醫，疑似為一男一女因故糾紛，男方潑灑易燃物點火燃燒，造成兩人嚴重燒燙傷，目前正送醫急救中。

據了解，45歲林女疑似因故與44歲黃男在住處客廳起口角，隨後黃男拿起易燃物潑灑在客廳並點燃，造成兩人重度燒燙傷，目前消防人員已撲滅火勢並將兩人送醫。

目前警方仍在釐清案情中。 消防人員到場撲滅火勢並將人送醫，目前正急救當中。記者柯毓庭／翻攝

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