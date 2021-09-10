住所內疑起口角 竟潑汽油縱火 新莊一男一女重傷送醫
新北市新莊區榮華路二段上今天中午11時許有兩人因燒燙傷送醫，疑似為一男一女因故糾紛，男方潑灑易燃物點火燃燒，造成兩人嚴重燒燙傷，目前正送醫急救中。
據了解，45歲林女疑似因故與44歲黃男在住處客廳起口角，隨後黃男拿起易燃物潑灑在客廳並點燃，造成兩人重度燒燙傷，目前消防人員已撲滅火勢並將兩人送醫。
目前警方仍在釐清案情中。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言