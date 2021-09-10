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蔡蒼柏准了！中市警24名官警大調升 13日報到

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市警察局長蔡蒼柏走馬上任，今天台中市警察局終於發佈第四、第五序列人事命令，發佈副分局長、隊長、主任、專員等24名官警大換血，有外調、內升及科室主管平調等，下周一(13日)完成離到差，展現市警局新人事氣象。

發佈名單如下：

陳耀南調任防治科長、王慶生調任訓練科長、陳春周調任公共關係室主任、鐘仁亨調任公共關係室專員、張明輝調任霧峰分局副分局長、余俊燦調任大甲分局副分局長、吳麒雄調任民防管制中心主任、蔡慶星調任督察室督察。

林凌志調任行政科專員、蔡期望調任督察室督察、劉永昌調任第六分局副分局長、張添勝調任第五分局副分局長、黃振昌調任大雅分局副分局長、呂松林調任第四分局副分局長、林志勇調任第一分局副分局長。

謝明德調任第二分局副分局長、許志豪調任烏日分局副分局長、李瑞雄清水分局副分局長、陳作豪調任太平分局副分局長、張國益調任霧峰分局副分局長、陳文哲調任少年警察隊隊長、高嘉陽調任婦幼警察隊隊長、楊有騰調任捷運警察隊隊長；另，原霧峰分局副分局林坤立調新北市政府警察局副分局長。

今天台中市警察局終於發佈第四、第五序列人事命令，發佈副分局長、隊長、主任、專員等24名官警大換血，下周一(13日)完成離到差，展現市警局新人事氣象。圖／讀者提供
今天台中市警察局終於發佈第四、第五序列人事命令，發佈副分局長、隊長、主任、專員等24名官警大換血，下周一(13日)完成離到差，展現市警局新人事氣象。圖／讀者提供
今天台中市警察局終於發佈第四、第五序列人事命令，發佈副分局長、隊長、主任、專員等24名官警大換血，下周一(13日)完成離到差，展現市警局新人事氣象。圖／讀者提供
今天台中市警察局終於發佈第四、第五序列人事命令，發佈副分局長、隊長、主任、專員等24名官警大換血，下周一(13日)完成離到差，展現市警局新人事氣象。圖／讀者提供

警察 台中市

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