口罩不戴好...高雄警稽查逮獲竊盜通緝犯
高雄市警方前天下午2點巡邏時，發現王姓男子未將口罩戴好，警方上前稽查，發現王不斷閃躲，進一步盤查身分下，發現他因竊盜案遭地檢署通緝，王還一臉不敢置信遭通緝，辯稱未收到通知書，被警方依法送辦。
高雄市警局三民一分局三民派出所警員，前天下午2點多執行巡邏勤務時，行經十全三路、德旺街口附近公園，發現王男（36歲）在疫情期間，將口罩拉到下巴處，且王見到警方上前盤查，言詞閃爍似要躲避。
正當警方要求王男出示證件時，發現他是竊盜案件慣犯，進一步查詢下，發現王男因竊盜案被地檢署通緝。
這時王男才一臉錯愕，聲稱不知道他被通緝，因為曾犯下多起竊盜案，所以看到警方詢問，心虛下習慣躲閃。平時無工作居無定所的他，也未收到通知書。
警方除因王男依竊盜案通緝犯，移送高雄地檢署歸案外，另因違反傳染病防治法，開立未戴口罩舉發通知單送衛生局裁罰。
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