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新莊男到一女家疑口角潑油縱火 兩人重度燒燙傷送醫

「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

影／她站在15樓女兒牆上 警單手伏地挺身博她一笑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市南區1名女子疑與男友有感情、金錢糾紛，昨晚9時30分站在所住大樓15樓女兒牆上，險象環生，三分局正義派出所長廖俊賔等前往救援，他為轉移女子注意力化解危機，講了許多因果輪迴故事，認女子為乾妹妹，還表演單手做伏地挺身12下，強調為她討回公道，博得女子一笑，救下女子。廖說「她沒有想不開，只是看夜景」。

市警三分局正義派出所所長廖俊賔昨晚9時30分據報，有名女子在南區某大樓15樓女兒牆上，相當危險，且該處人車很多，廖所長派員警管制交通，並與警消衝往頂樓，苦口婆心紓解女子情緒，並買飲料給女子。

廖所長經與女子溝通後，獲悉女子疑與男友有感情、金錢糾紛，女子希望警方幫她找回男友，廖為轉移女子注意力化解危機，認女子為乾妹妹，強調為她找回公道、報仇，還以強而有力的左臂單手做了12下伏地挺身，博得女子一笑。

廖俊賔還講了許多因果輪迴的故事，終於化解了女子的情緒，至今天凌晨零時30分，廖所長及警消才救下女子。由消防員將女子送醫觀察。

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1名女子疑與男友有感情、金錢糾紛，昨晚站在所住大樓15樓女石牆上，險象環生，三分局正義派出所長廖俊賔講了許多因果輪迴故事，認女子為乾妹妹，還表演單手做伏地挺身12下，博得女子一笑，救下女子。圖／民眾提供
1名女子疑與男友有感情、金錢糾紛，昨晚站在所住大樓15樓女石牆上，險象環生，三分局正義派出所長廖俊賔講了許多因果輪迴故事，認女子為乾妹妹，還表演單手做伏地挺身12下，博得女子一笑，救下女子。圖／民眾提供
1名女子疑與男友有感情、金錢糾紛，昨晚站在所住大樓15樓女石牆上，險象環生，三分局正義派出所長廖俊賔講了許多因果輪迴故事，認女子為乾妹妹，還表演單手做伏地挺身12下，博得女子一笑，救下女子。圖／民眾提供
1名女子疑與男友有感情、金錢糾紛，昨晚站在所住大樓15樓女石牆上，險象環生，三分局正義派出所長廖俊賔講了許多因果輪迴故事，認女子為乾妹妹，還表演單手做伏地挺身12下，博得女子一笑，救下女子。圖／民眾提供

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