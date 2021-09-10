快訊

強颱璨樹將侵台 彭啟明指周日這些地區有機會放颱風假

不滿被糾正 北藝大舍監抽完大麻開雙門賓士撞行政大樓

併排停車嚴重 台南麻豆圓環中山路13日起加強取締違規

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

有鑒於違規停車使駕駛人行車視野受限，增加交通事故發生機率，麻豆警分局分析110年上半年轄內違規停車「熱點路段」麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，發現「並排停車」嚴重影響用路人交通安全，將從9月13日（周一）起加強取締，此路段沿路有多處公車站牌，公車專用停靠區經常遭民眾臨時停車佔用情事，也將強力執法。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第55條1項第2款，汽車駕駛人臨時停車若有「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車。」及第4款「不依順行之方向、不緊靠道路右側、單行道不緊靠路邊及併排臨時停車等」情事，處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

另依據道路交通管理處罰條例第56條第2項「汽車駕駛人停車時，有並排停車之情事者，處汽車駕駛人新臺幣2400千罰鍰。」分局長許敏能提醒，並排停車除了影響到其他車輛出入外，對交通安全造成嚴重危害，駕駛人往往需要為了閃避違規停車，而跨越到對向車道造成危險，呼籲民眾勿貪圖一時方便，違規停車或違規臨時停車，警方將加強取締，以維護交通安全。

另測速照相取締部份，9月份針對易肇事路段編排移動式超速取締路段如下：

1、麻豆區台19甲線麻善大橋(雙向)

2、麻豆區井東里磚子井83之5號(往南)

3、麻豆區市道171線12公里(海埔路段)

4、麻豆區市道176線16.2公里(往東)

5、下營區市道174線14公里處(雙向)

6、下營區台19甲線12.42公里(雙向)

7、六甲區市道165線31.8公里（雙向）

8、六甲區市道165線29.2公里(往北)

9、六甲區台1線299.85公里(南下)

10、六甲區市道174線32.5公里(往東)

11、官田區台一線302.5公里(北向)

12、官田區台84線20.2公里(雙向)

台南市麻豆警分局13日起針對麻豆中山路違規停車加強取締，包括佔用公車停靠專用道。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局13日起針對麻豆中山路違規停車加強取締，包括佔用公車停靠專用道。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局13日起針對麻豆中山路違規停車加強取締，包括佔用公車停靠專用道。記者吳淑玲／翻攝
台南市麻豆警分局13日起針對麻豆中山路違規停車加強取締，包括佔用公車停靠專用道。記者吳淑玲／翻攝

公車

延伸閱讀

嘉義市中山路起點建首座旅客服務中心 57坪規畫曝光

連續7年！曾文家商餐飲科學生製作320顆月餅送百位獨老

尖峰時段車流量龐大　新竹縣竹北環北路、縣政二路口新闢右轉車道

彰警停車場脫口罩抽菸被記過 分局長：應選適當場所

相關新聞

新北傷害致死通緝犯躲了15年 卻因未繫安全帶被抓

一名黃姓男子15年前遭板橋地檢署、板橋地方法院依傷害致死、殺人未遂等案公告通緝，原以為能躲過20年追訴期，沒想昨天駕車載...

影／開名車夠囂張 紅單夾擋風玻璃繼續違停

20多歲施姓男子開名車在基隆市違規停車，他在收下警員舉發的紅單後，將紅單用雨刷夾在前擋風玻璃，並未駛離。過了不久警員發現...

併排停車嚴重 台南麻豆圓環中山路13日起加強取締違規

有鑒於違規停車使駕駛人行車視野受限，增加交通事故發生機率，麻豆警分局分析110年上半年轄內違規停車「熱點路段」麻豆區中山...

消防「生命捕手」懷孕愛吃鳳梨 請假2月仍線上救回9人

109年全國消防績優救護評鑑昨頒獎，嘉義市消防局獲團體丙組金質獎及多個個人獎，局長蘇耀星及獲獎者昨北上消防署受獎，其中1...

五倍券昨天才公布 網路就傳疑詐騙手法

行政院長蘇貞昌昨天宣布，振興五倍券22日開始線上登記，明年4月30日以前出生的民眾都可領取。嘉義縣警局刑警大隊說，近期有...

疑撞燈桿 轎車斷成兩截...拋出2人 女命危男重傷

今天清晨6點多，苗栗縣苑裡鎮苗43線與德行路的路口，一輛轎車疑似自撞路邊燈桿，車體當場斷成兩截，車內人員被拋出車外，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。