併排停車嚴重 台南麻豆圓環中山路13日起加強取締違規
有鑒於違規停車使駕駛人行車視野受限，增加交通事故發生機率，麻豆警分局分析110年上半年轄內違規停車「熱點路段」麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，發現「並排停車」嚴重影響用路人交通安全，將從9月13日（周一）起加強取締，此路段沿路有多處公車站牌，公車專用停靠區經常遭民眾臨時停車佔用情事，也將強力執法。
警方表示，依據道路交通管理處罰條例第55條1項第2款，汽車駕駛人臨時停車若有「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車。」及第4款「不依順行之方向、不緊靠道路右側、單行道不緊靠路邊及併排臨時停車等」情事，處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。
另依據道路交通管理處罰條例第56條第2項「汽車駕駛人停車時，有並排停車之情事者，處汽車駕駛人新臺幣2400千罰鍰。」分局長許敏能提醒，並排停車除了影響到其他車輛出入外，對交通安全造成嚴重危害，駕駛人往往需要為了閃避違規停車，而跨越到對向車道造成危險，呼籲民眾勿貪圖一時方便，違規停車或違規臨時停車，警方將加強取締，以維護交通安全。
另測速照相取締部份，9月份針對易肇事路段編排移動式超速取締路段如下：
1、麻豆區台19甲線麻善大橋(雙向)
2、麻豆區井東里磚子井83之5號(往南)
3、麻豆區市道171線12公里(海埔路段)
4、麻豆區市道176線16.2公里(往東)
5、下營區市道174線14公里處(雙向)
6、下營區台19甲線12.42公里(雙向)
7、六甲區市道165線31.8公里（雙向）
8、六甲區市道165線29.2公里(往北)
9、六甲區台1線299.85公里(南下)
10、六甲區市道174線32.5公里(往東)
11、官田區台一線302.5公里(北向)
12、官田區台84線20.2公里(雙向)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言