併排停車嚴重 台南麻豆圓環中山路13日起加強取締違規

有鑒於違規停車使駕駛人行車視野受限，增加交通事故發生機率，麻豆警分局分析110年上半年轄內違規停車「熱點路段」麻豆區中山路圓環五岔路口起至興中路與忠孝路路口止，發現「並排停車」嚴重影響用路人交通安全，將從9月13日（周一）起加強取締，此路段沿路有多處公車站牌，公車專用停靠區經常遭民眾臨時停車佔用情事，也將強力執法。

警方表示，依據道路交通管理處罰條例第55條1項第2款，汽車駕駛人臨時停車若有「在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車。」及第4款「不依順行之方向、不緊靠道路右側、單行道不緊靠路邊及併排臨時停車等」情事，處新臺幣300元以上600元以下罰鍰。

另依據道路交通管理處罰條例第56條第2項「汽車駕駛人停車時，有並排停車之情事者，處汽車駕駛人新臺幣2400千罰鍰。」分局長許敏能提醒，並排停車除了影響到其他車輛出入外，對交通安全造成嚴重危害，駕駛人往往需要為了閃避違規停車，而跨越到對向車道造成危險，呼籲民眾勿貪圖一時方便，違規停車或違規臨時停車，警方將加強取締，以維護交通安全。

另測速照相取締部份，9月份針對易肇事路段編排移動式超速取締路段如下：

1、麻豆區台19甲線麻善大橋(雙向)

2、麻豆區井東里磚子井83之5號(往南)

3、麻豆區市道171線12公里(海埔路段)

4、麻豆區市道176線16.2公里(往東)

5、下營區市道174線14公里處(雙向)

6、下營區台19甲線12.42公里(雙向)

7、六甲區市道165線31.8公里（雙向）

8、六甲區市道165線29.2公里(往北)

9、六甲區台1線299.85公里(南下)

10、六甲區市道174線32.5公里(往東)

11、官田區台一線302.5公里(北向)