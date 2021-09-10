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萬安44號演習前夕 義警常訓 視訊教學收穫滿滿

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警三分局昨天舉辦東南義警中隊「幹部暨常年訓練」，本次訓練考量肺炎疫情影響，特別採視訊教學方式辦理，並因應9月15日萬安44號演習再即，第三分局也於訓練中加強宣導演習應注意事項，且切合實際需求地編入防疫相關課程，讓每位義警弟兄收穫滿滿。

考量近期疫情又有升溫趨勢，市警三分局依疫情指揮中心所定指引，嚴守室內80人以下之規定，以視訊教學方式辦理110年度的東南義警中隊「幹部暨常年訓練」，義警幹部於第三分局五樓禮堂上課，而各分隊隊員則於各所駐地觀看視訊教學。

訓練課程內容含括心理調適技巧、醫療救護保健常識、法定傳染病預防宣導、毒品防制、婦幼安全、全民國防教育及警察應用技術（警棍術、綜合逮捕術）等，另因應本年度萬安44號演習將於9月15日13時30分至14時舉行，於課程中也加強宣導萬安演習應注意事項，同時編入防疫相關課程，充實且切合實際需求的訓練內容，讓每位前來參與的義警弟兄滿載而歸。

第三分局分局長張則誠表示，特別感謝協勤義警弟兄們平日忙於本身的工作外，還犧牲與家人相聚和休息時間協助警方執勤，參與各項勤務安全維護工作，有效維護地區治安平穩，積極投入輔佐警察勤務，犧牲奉獻、不求名利，也希望未來持續強化警民合作，共同為轄區民眾提供最優質的服務。

另本年度的萬安44號演習將於110年9月15日舉行，本次演習因應疫情只發放警報，不進行人、車管制，為避免民眾恐慌，也希望所有分局警、民力共同動員，加強宣導，以期演習任務能夠圓滿達成。

台中市警三分局舉辦東南義警中隊幹部暨常年訓練，本次訓練考量肺炎疫情影響，特別採視訊教學方式辦理，並因應9月15日萬安44號演習再即，訓練中加強宣導演習應注意事項。圖／警方提供
台中市警三分局舉辦東南義警中隊幹部暨常年訓練，本次訓練考量肺炎疫情影響，特別採視訊教學方式辦理，並因應9月15日萬安44號演習再即，訓練中加強宣導演習應注意事項。圖／警方提供

萬安演習 疫情 警察

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