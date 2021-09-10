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消防「生命捕手」懷孕愛吃鳳梨 請假2月仍線上救回9人

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

109年全國消防績優救護評鑑昨頒獎，嘉義市消防局獲團體丙組金質獎及多個個人獎，局長蘇耀星及獲獎者昨北上消防署受獎，其中119勤指中心陳羿樺，去年懷孕請2個月安胎假、工作日少，仍接到比其他同仁更多急救電話，成功救回9人、獲選「生命捕手」，同仁戲稱她懷孕吃太多鳳梨「太旺了！」

嘉義市消防局這次評鑑表現優異，除拿下團體丙組金質獎及陳羿樺獲選「生命捕手」，第一分隊簡志強獲選「救護資深貢獻獎」，台中榮總嘉義分院急診室主任蔡政翰任嘉義市義勇特搜隊駐隊醫師，獲選「醫療指導醫師資深獎」。

33歲的陳羿樺大學讀花師心理諮商系，畢業後沒當老師，先到銀行當客服，之後再考訓後成為消防員，104年派任嘉義市消防局，2年前進入119勤指中心，從執勤第一天電話就響個不停，開始她「生命捕手」急救任務。

救災指揮科技佐黃美華表示，陳羿樺工作非常認真、愛吃鳳梨，第一天執勤線上報案電話就「很旺」，同仁們都打趣她像「人型鳳梨」，但她執勤接到電話不僅認真說明，指導線上CPR，還會邊說手也跟著做，像身歷其境與患者同在。

「能成功救人真的很快樂！」陳羿樺說，每次線上急救，真的就是跟生命賽跑，記得去年線上指導一名女子，如何急救噎到、沒辦法呼吸的父親，從哈姆立克到後來CPR，之後外勤消防同仁接手急救回報「恢復意識了」，讓她忍不住握拳振臂高呼「救回來了！」

她說，真的沒想到能得獎，因為去年懷有身孕，年底還請2個月安胎假，上班日數比別人少很多，仍接到19件線上OHCA案（到院前心肺功能停止、沒有呼吸心跳），成功救回9人。

陳羿樺說明，每次接到報案電話，除要了解個案狀況，她更鼓勵報案者，經由線上指導第一時間急救患者，再將患者交給到場消防員急救送醫，她直言這就像團隊合作救人，得獎絕對不是她1人的功勞，也要感謝所有參與的消防同仁、急診醫護，還有協助急救的患者家屬和朋友。

陳羿樺昨天北上消防署領「生命捕手」獎。記者卜敏正／翻攝
陳羿樺昨天北上消防署領「生命捕手」獎。記者卜敏正／翻攝
陳羿樺執勤認真，鼓勵報案者協助急救患者。記者卜敏正／攝影
陳羿樺執勤認真，鼓勵報案者協助急救患者。記者卜敏正／攝影
陳羿樺昨天北上消防署領「生命捕手」獎。記者卜敏正／翻攝
陳羿樺昨天北上消防署領「生命捕手」獎。記者卜敏正／翻攝

嘉義 患者

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