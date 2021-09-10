快訊

急速增強！璨樹48小時從熱帶低壓變5級強颱 史上僅5例

政大畢業笑妻學歷低、搭的公車沒他去的機場多 判離！

五倍券昨天才公布 網路就傳疑詐騙手法

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

行政院長蘇貞昌昨天宣布，振興五倍券22日開始線上登記，明年4月30日以前出生的民眾都可領取。嘉義縣警局刑警大隊說，近期有臉書粉絲專頁提及有關振興五倍券貼文，研判為詐騙手法，呼籲民眾小心，經分析，歹徒會透過假網拍、釣魚簡訊、解除分期付款，當成詐騙手法。

受新冠疫情影響重創民生經濟，市井小民、攤商及賣場百業等，期待振興五倍券提振荷包，隨著五倍券發行在即，已有商家在網路、臉書，宣傳搭配五倍券促銷方案，也有電器電腦商品業者宣傳，即日起可先用五倍券消費購物。

去年三倍券上路，傳出偽造及詐騙案，為此，刑事局提前加強五倍券防詐宣導，日前發布新聞指出，已有歹徒著手詐騙，在8月初發現有臉書粉絲專頁提到五倍券兌換方式，研判為詐騙。

刑事局表示，165反詐騙諮詢專線目前雖未接獲類似報案紀錄，但分析各社群平台，有歹徒已搭上五倍券熱度，準備著手詐騙，以臉書居多，若民眾聽從指示加入陌生人通訊帳號等，可能個資遭盜、被騙匯款。

統計歹徒使用3種詐騙手法，包含假網路拍賣、釣魚簡訊、解除分期付款。警方說，若在網路社群平台發現有人貼文提及可協助預購五倍券，只要付少許金錢，就能賺更多費用，但要先匯款，這就是假網拍真詐騙。

若接獲來電宣稱五倍券申請流程出現錯誤，要求透過網路銀行或ATM解除分期付款等程序，其實就是詐騙手法。警方呼籲，領取振興五倍券的管道和措施，應以國家官方公告為主，不要輕易聽從陌生訊息指示匯款、轉帳或填個人資料，若遇詐騙，打165專線諮詢。

嘉義縣警局刑警大隊說，近期有臉書粉絲專頁提及有關振興五倍券貼文，研判為詐騙手法，呼籲民眾小心。記者魯永明／翻攝
嘉義縣警局刑警大隊說，近期有臉書粉絲專頁提及有關振興五倍券貼文，研判為詐騙手法，呼籲民眾小心。記者魯永明／翻攝

詐騙 網拍 行政院

延伸閱讀

去年發1千振興消費金 三地門鄉今年免收垃圾清潔規費

五倍券拚加碼 漢來美食41家店消費滿千送千

五倍券10月8日上路 三管道預約

銀行祭五倍券加碼方案 升級成「振興十倍券」

相關新聞

新北傷害致死通緝犯躲了15年 卻因未繫安全帶被抓

一名黃姓男子15年前遭板橋地檢署、板橋地方法院依傷害致死、殺人未遂等案公告通緝，原以為能躲過20年追訴期，沒想昨天駕車載...

影／開名車夠囂張 紅單夾擋風玻璃繼續違停

20多歲施姓男子開名車在基隆市違規停車，他在收下警員舉發的紅單後，將紅單用雨刷夾在前擋風玻璃，並未駛離。過了不久警員發現...

五倍券昨天才公布 網路就傳疑詐騙手法

行政院長蘇貞昌昨天宣布，振興五倍券22日開始線上登記，明年4月30日以前出生的民眾都可領取。嘉義縣警局刑警大隊說，近期有...

疑撞燈桿 轎車斷成兩截...拋出2人 女命危男重傷

今天清晨6點多，苗栗縣苑裡鎮苗43線與德行路的路口，一輛轎車疑似自撞路邊燈桿，車體當場斷成兩截，車內人員被拋出車外，其中...

中秋連假前進軍營宣導交通安全 白河警提醒「4違規1小心」

台南市白河警分局為擴大交通安全宣導層面，趁著中秋連假前的假日前往轄內「陸軍東山彈藥分庫」及「南區聯合測考中心」等營區進行...

等不到支援...蘆洲男被仇家追砍衝撞 渾身傷送醫不治

凌晨4點多，新北市蘆洲區復興路與五華街口附近傳出爭吵聲，25歲的林姓男子滿身是血的倒臥在一間檳榔攤前，店家趕緊報案，但林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。