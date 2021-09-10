五倍券昨天才公布 網路就傳疑詐騙手法

行政院長蘇貞昌昨天宣布，振興五倍券22日開始線上登記，明年4月30日以前出生的民眾都可領取。嘉義縣警局刑警大隊說，近期有臉書粉絲專頁提及有關振興五倍券貼文，研判為詐騙手法，呼籲民眾小心，經分析，歹徒會透過假網拍、釣魚簡訊、解除分期付款，當成詐騙手法。

受新冠疫情影響重創民生經濟，市井小民、攤商及賣場百業等，期待振興五倍券提振荷包，隨著五倍券發行在即，已有商家在網路、臉書，宣傳搭配五倍券促銷方案，也有電器電腦商品業者宣傳，即日起可先用五倍券消費購物。

去年三倍券上路，傳出偽造及詐騙案，為此，刑事局提前加強五倍券防詐宣導，日前發布新聞指出，已有歹徒著手詐騙，在8月初發現有臉書粉絲專頁提到五倍券兌換方式，研判為詐騙。

刑事局表示，165反詐騙諮詢專線目前雖未接獲類似報案紀錄，但分析各社群平台，有歹徒已搭上五倍券熱度，準備著手詐騙，以臉書居多，若民眾聽從指示加入陌生人通訊帳號等，可能個資遭盜、被騙匯款。

統計歹徒使用3種詐騙手法，包含假網路拍賣、釣魚簡訊、解除分期付款。警方說，若在網路社群平台發現有人貼文提及可協助預購五倍券，只要付少許金錢，就能賺更多費用，但要先匯款，這就是假網拍真詐騙。