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中秋連假前進軍營宣導交通安全 白河警提醒「4違規1小心」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市白河警分局為擴大交通安全宣導層面，趁著中秋連假前的假日前往轄內「陸軍東山彈藥分庫」及「南區聯合測考中心」等營區進行宣導，將近期交通取締重點及易發生違規肇事的駕駛行為，如危險駕車、改裝及噪音車、酒後駕車、無照駕駛等4大項目，並以實際案例向官兵弟兄宣導。

警方也提醒防禦駕駛觀念，希望官兵弟兄放假出入營區能行車平安，並且對道路上之長者、機車騎士及行人等高風險族群能特別小心提高警覺。

警方表示，營區國軍弟兄有許多是外來的青年族群，對於轄區的交通資訊、事故特性等均較不熟悉，接收的訊息也相對少，且因應即將到來的中秋連假，有必要提醒注意行車安全。

白河警分局交通組長邱逸樵在8、9日兩天率員分赴營區宣導，以實際之各類取締移送案例，宣導放假在外行車切勿有競速、蛇行、遮蔽號牌等危駕行為，警方也以實地取締改裝、噪音車、酒駕及無照駕駛的嚴重後果及罰則，結合播放轄內實際發生事故影像宣導，深植國軍士兵的行車安全觀念。

白河分局分局長陳明宏表示，交通安全宣導不分對象，藉由深入營區宣導建立國軍們正確交通安全意識、防禦駕駛觀念，以達到多層宣導及交通安全的目標。

台南市白河警分局前進轄區國軍營區進行交通安全宣導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局前進轄區國軍營區進行交通安全宣導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局前進轄區國軍營區進行交通安全宣導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局前進轄區國軍營區進行交通安全宣導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局前進轄區國軍營區進行交通安全宣導。記得吳淑玲／翻攝
台南市白河警分局前進轄區國軍營區進行交通安全宣導。記得吳淑玲／翻攝

白河 國軍

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