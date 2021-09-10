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嬤沒吃早餐暈眩倒地 女警在旁及時拉一把還陪上救護車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市警察局第一分局延平街派出所備勤警員歐芳妤，昨在路上處理交通事故，突聽到砰一聲大聲響上前查看，原來是有一名阿嬤因暈眩從座位上跌落在地。歐芳妤馬上前攙扶老嫗拉起，附近路人也上前協助，經送醫發現只是沒吃早餐頭暈目眩無大礙。

歐芳妤表示，她自己家中也有位年紀差不多的外婆，她會特別注意老人家身體狀況，昨天上午發現阿嬤摔倒地發出很大聲響，擔心她有撞到頭，先閒聊安撫她的情緒。

消防局119獲報後派救護車到場，救護人員到場後，歐芳妤還貼心地員陪同上救護車持續安撫，並在事後親自致電消防隊詢問身體狀況。後得知阿嬤只是因為早餐沒吃，一時頭暈目眩後便放下了心。

警方呼籲，若是家中有上了年紀的長者，要隨時注意其的身體及飲食狀況，尤其外出時也盡可能陪同或讓他們攜伴前往，以免有突發狀況。

衛生福利部基隆醫院指出，一般會突然出現暈眩，也有可能身體某些部位出問題，對眩暈病人來說，找到病因才能對症下藥；眩暈發作時應小心步伐，儘量緊靠扶手或牆壁，避免跌倒，並盡快尋找合格的神經內科或耳鼻喉科醫師就醫。

嬤沒吃早餐暈眩倒地，女警在旁及時拉一把還陪上救護車。記者游明煌／翻攝
嬤沒吃早餐暈眩倒地，女警在旁及時拉一把還陪上救護車。記者游明煌／翻攝
嬤沒吃早餐暈眩倒地，女警在旁及時拉一把還陪上救護車。記者游明煌／翻攝
嬤沒吃早餐暈眩倒地，女警在旁及時拉一把還陪上救護車。記者游明煌／翻攝

阿嬤 早餐 基隆

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