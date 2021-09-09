男子騎機車上國道蛇行 釀連環車禍遭起訴

趙姓男子去年10月間騎機車上國道蛇行，導致高速公路連環車禍。新北地檢署今天偵結，依妨害公眾往來安全罪嫌將他起訴，且趙男5年內再犯為累犯，請法院審酌是否加重其刑。

起訴書中指出，去年10月5日趙姓駕駛騎機車自林口交流道上國道1號高速公路，並於國道上蛇行，不遵循及理會國道警察的指揮與鳴笛，造成高速公路連環車禍。

檢警調查，趙男騎車闖國道並非首次，去年中秋連假期間，也有駕駛人目擊趙男騎著同部機車馳騁國道。

檢方偵辦時，趙男認罪並稱騎車前服用安眠藥，但對案發過程大多回說忘記了，檢方2度函詢醫院，盼確認趙男尿液或血液中有無安眠藥反應，但未獲回應。

檢方認為，依案發後第一時間的尿液及血液報告，無從認定他有服用安眠藥致不能安全駕駛情形，不能僅憑趙男自稱，即論以不能安全駕駛罪嫌，遂依可處5年以下徒刑的妨害公眾往來安全罪嫌起訴。

檢方另查出，追撞的車輛中，有一名林姓男子明明沒有聯結車駕照，卻涉嫌冒用他人身分應徵，騙過物流公司後開車上路，這次發生追撞後還繼續冒用他人身分應訊，被依行使偽造私文書罪嫌起訴。