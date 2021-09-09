投資、採購都能騙 桃園銀行機警識破一小時阻兩詐

詐騙手法層出不窮，桃園市一家銀行昨天一小時內遭遇2件疑似詐騙案件，分別以投資虛擬貨幣及公司採購為名，全被行員機警看穿，被害人當下雖然十分不解，但經行員及員警耐心解釋吼，合計近10萬全款項才沒落入有心人士手中。

昨天下午2時45分許，景福派出所接獲轄區國泰世華銀行北桃園分行通報，有民眾疑似遭投資詐騙欲匯款，請員警協助處理。

警方到場了解情況，原來是葉姓女子（60多歲）透過Line上從未見面的網友介紹，準備投資現在最夯的比特幣，對方要求先匯新台幣5千元，並設定約定帳戶以避開匯款上限；員警與行員當即指出這是詐騙手法，不斷勸導，但葉女不認為自己遭騙，反嫌「很囉唆」，後經員警列舉詐騙案列，女子才清醒過來，放棄匯款。

景福派出所下午3時30分再度接獲該銀行通報，一名潘姓女會計（30多歲）想要匯款8萬7000元貨款至警示帳戶，經員警瞭解，原來是公司向廠商訂貨，但廠商提供的竟是警示帳號，十分可疑。