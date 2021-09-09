影／開名車夠囂張 紅單夾擋風玻璃繼續違停

20多歲施姓男子開名車在基隆市違規停車，他在收下警員舉發的紅單後，將紅單用雨刷夾在前擋風玻璃，並未駛離。過了不久警員發現違停車輛「不動如山」，通報市警局交通隊前來拖吊，施男才把車子開走，誇張行徑讓目擊民眾議論紛紛。

基隆市警二分局今天表示，信六路派出所警員曾尉展下午2點15分，騎警用機車在義二路、信二路口附近，看見1輛自小客車開啟雙黃燈，違規停放在義二路左側車道。

曾員停車取締時，施男從店內走出來，開門坐進駕駛座似要開車離開。曾員開出「舉發違反道路交通管理事件通知單」交給施男後，認為他會馬上將車開走，轉往其他地點執勤。