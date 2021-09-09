成功救命的無名英雄 台南3救護員及1醫師獲表揚

台南自縣市合併以來，救護件數逐年攀升，台南市消防局目前有177名高級救護技術員，成立8支專責救護隊，並與指導醫師積極合作，提升各項救護技能，OHCA急救成功率穩定上升，去年更達28.1%。而消防署今天表揚109年消防績優救護人員，台南市計有3名同仁、1名指導醫師榮獲殊榮，更是成功救命的無名英雄。

這名表揚名單分別是永華專責救護隊葉蕙華是六都執行急救送醫次數最多者；東門專責救護隊林期明服務20年，近5年平均救護件數近900件；歸仁分隊王遠和在新冠肺炎傳播途徑未明的109年，載送疑似或確診COVID-19病患為台南最多者。另成功大學醫學院急診室主任林志豪醫師則擔任台南市消防局指導醫師超過10年。

其中，永華專責救護隊葉蕙華是高級救護技術員，曾榮獲全國十大傑出救護技術員第2名。他表示，從警察專科學校畢業後分發在南投縣消防局服務，對到院前緊急救護工作很有興趣，短短3年內就已取得各項救護相關證照，也讓其從事到院前緊急救護工作時更為得心應手。

直至統調回故鄉台南，讓他的成長更加快速，除有醫療指導醫師給的案例報告壓力外，還有大量救護實務來累積自己學識及豐富的經驗，他認為，救護不能單打獨鬥，而是需要夥伴共同應對。

消防局局長李明峯感謝醫師林志豪長期對緊急救護的指導，給予非常多的寶貴意見，讓台南院前救護能卓著的成長外，也為得獎的3位同仁感到開心，感謝他們的付出。