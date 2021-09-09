刑事局破詐騙機房 查獲罕見計程車移動機房
刑事警察局偵破詐騙機房，其中一名林姓嫌犯是計程車司機，他透過友人介紹加入詐騙集團，將行動電話節費器藏放在計程車後車箱，擔任詐騙集團的行動發話機房，警方日前循線逮捕林嫌在內等6名嫌犯，並依詐欺等罪嫌送辦。
警方指出，過去詐騙機房多是租下房屋改建機房，但因警方大力掃蕩，導致歹徒經營成本大量流失，因此歹徒利用大陸研發的行動電話節費器，放置車輛、行李箱內移動，試圖以四處移動方式躲避警方查緝。
刑事局今年五月偵辦詐欺案件，追蹤訊號陸續鎖定新北、桃園、台南、高雄等6處詐騙機房，並逮捕宋男（23歲），何男（19歲）、林男（33歲) 、曾男(51歲) 等6名嫌犯，其中林嫌利用自己擔任計程車司機，載客過程中也當移動機房，其餘五處則為一般機房。
警方說，該詐騙集團話以猜猜我是誰、假冒親友的手法詐騙台灣民眾，5月至8月底，約百餘人受害，估計不法所得3000餘萬元，警方查獲數十台大、小型行動電話節費設備。
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