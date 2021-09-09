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病患在車上！宜蘭2民間救護車 急診前爆口角、攔車

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣溪南、溪北各1有家民間救護車業者，雙方昨日下午近1點半，發生口角及攔車糾紛。溪北業者指控，救護車當時載著病患和家屬準備轉院，突然遭對方救護車阻擋、出言恐嚇，決定提告恐嚇。溪南業者則反駁，是對方先大小聲，之後得知有患者，趕緊駛離以免延誤救護。

溪北救護車駕駛表示，昨日下午到羅東博愛醫院，載送31歲女性病患及其家人轉院時，遇上溪南救護車駕駛出面阻擋。他指出，對方口氣不佳地要自家老闆聯絡其老闆，後來更突然將救護車擋在前方。駕駛說，當時對方還揚言「不要打，我們都不要出車」，使得車上病患和家屬受到不少驚嚇。

第一次遇到擋車事件的溪北救護車陳姓老闆娘提到，救護車的責任是把患者安全送到其指定要轉的醫院，倘若延誤就醫，是誰要負責？業者提及，對方甚至揚言對駕駛的家人不利，甚至說知道駕駛家住哪裡，要他小心一點。她說，先前發生救護車玻璃遭砸事件，又發生攔車糾紛，不禁感嘆宜蘭治安現況。

遭控的溪南救護車曾姓老闆反駁，對方先前因與他人行車糾紛被砸車，卻四處散播是他們指使駕駛所為，後續頻頻聯繫溪北救護車業者卻未果。他指出，有鑑於此，其駕駛昨日在醫院遇到對方想解決問題，禮貌性請其老闆主動聯繫，遭回「為什麼是我們老闆打給你們」，甚至出言謾罵。

曾姓老闆表示，自家駕駛提及報警一事，對方卻要上車離開，當時不曉得其車載有病患要出勤，直到護理師前來告知，立即讓到讓他們出勤。他無奈地說，「不知道哪邊得罪到對方」，事發之後，當事人已前往派出所備案，今天也不敢來上班。

溪北業者指控，救護車當時載著病患和家屬準備轉院，突然遭對方車輛阻擋。圖／記者林佳彣翻攝
溪北業者指控，救護車當時載著病患和家屬準備轉院，突然遭對方車輛阻擋。圖／記者林佳彣翻攝
宜蘭2家民間救護車在醫院急診室門口爆口角，溪南業者表指控對方先惡言相向。圖／記者林佳彣翻攝
宜蘭2家民間救護車在醫院急診室門口爆口角，溪南業者表指控對方先惡言相向。圖／記者林佳彣翻攝

救護車 患者 恐嚇

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