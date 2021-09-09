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疫情期間詐騙案激增 跨國愛情詐騙樣樣來

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

疫情期間嚴重詐騙案量激升，桃園中壢警分局今日表示，成功阻攔9件詐騙案，而近日又成功阻攔2起，39歲的越南籍梅女，因越南朋友稱急需用錢，要求梅女匯款29萬元；另一起則是44歲的謝男，因結識一名外國網友，讓謝男墜入愛河，近網友稱沒錢，要謝男匯約2萬元生活費，所幸行員跟警方及時阻攔。

桃園興國派出所員警日前巡邏時，接獲行員報案表示，梅女神情警張疑似遭詐騙。梅女向警方指出，身在越南的朋友，因急需用錢，要求立刻匯款29萬元，至指定帳戶，經查詢後發現是警示帳戶，警方不停說服梅女此為常見詐騙手法，梅女才恍然大悟及時取消匯款。

而擔任保全的謝男則是，今年初透過網路結識一名外國網友，兩人情投意合，謝男迅速墜入愛河，近網友稱沒錢，要謝男匯約2萬元生活費給她，但當行員詢問有關，謝男在外國的「老婆」資訊時，謝男卻一問三不知，讓行員察覺不對勁，因此緊急通知警方，員警到場後查看謝男與網友的聊天紀錄，發現對方明顯是個詐騙集團，因此不停將被愛沖昏頭的點醒，謝男才慢慢清醒，所幸沒有白白損失辛苦賺的血汗錢。

桃園中壢擔任保全的謝男，因透過網路結識一名外國網友，網友謝男匯約2萬元生活費給她，所幸行員員警及時阻攔。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢擔任保全的謝男，因透過網路結識一名外國網友，網友謝男匯約2萬元生活費給她，所幸行員員警及時阻攔。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢的梅女，因身在越南的朋友急需用錢，要求立刻匯款29萬元，經查詢後發現是警示帳戶，梅女才恍然大悟及時取消匯款。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢的梅女，因身在越南的朋友急需用錢，要求立刻匯款29萬元，經查詢後發現是警示帳戶，梅女才恍然大悟及時取消匯款。記者翁唯真／翻攝

詐騙集團 越南

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