疫情期間詐騙案激增 跨國愛情詐騙樣樣來

疫情期間嚴重詐騙案量激升，桃園中壢警分局今日表示，成功阻攔9件詐騙案，而近日又成功阻攔2起，39歲的越南籍梅女，因越南朋友稱急需用錢，要求梅女匯款29萬元；另一起則是44歲的謝男，因結識一名外國網友，讓謝男墜入愛河，近網友稱沒錢，要謝男匯約2萬元生活費，所幸行員跟警方及時阻攔。

桃園興國派出所員警日前巡邏時，接獲行員報案表示，梅女神情警張疑似遭詐騙。梅女向警方指出，身在越南的朋友，因急需用錢，要求立刻匯款29萬元，至指定帳戶，經查詢後發現是警示帳戶，警方不停說服梅女此為常見詐騙手法，梅女才恍然大悟及時取消匯款。