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計程車改裝成行動式詐騙機房 刑事局循線逮人

中央社 / 台北9日電

刑事局今天宣布破獲6處詐騙機房，其中一名林姓計程車司機把非法行動電話節費器藏放在後車箱，除擔任詐騙集團的發話機房外，並持續接送乘客。警詢後將林男等6人送辦。

刑事局電信偵查大隊副大隊長巫建德在記者會表示，詐騙集團在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間改變犯罪手法，將原本設在民宅、日租套房的定點式詐騙機房，改成行動式機房，像把非法行動電話節費設備裝設在行李箱內等作法。

警方日前掌握情資，得知有詐騙集團在新北市、台南市等處設機房，循線埋伏、跟監，掌握林姓男子等6人涉嫌，其中林男為計程車司機。

警方查出，林姓計程車司機透過友人介紹，擔任詐騙集團行動式機房，把非法行動電話節費器等設備，裝在後車箱，平時持續載客，實則擔任詐騙集團發送訊號的機房，詐騙集團則藏匿中國。

刑事局表示，歹徒是透過猜猜我是誰、假冒親友的手法向民眾詐騙，從5月至8月底，共百餘人受害，皆是國內民眾，總財損金額約新台幣3000餘萬元。

刑事局循線在新北市、台南市等處逮捕林姓男子等6人，並在林男駕駛計程車搜出非法行動電話節費器，其餘則在民宅查獲相關設備。警詢後依詐欺罪把林男等6人分別移送士林、桃園地檢署偵辦。

刑事局指出，詐騙集團透過行動式機房，把非法行動電話節費器放置汽車內，想透過快速移動規避查緝，警方透過巡查訊號等方式，掌握嫌犯行蹤，迅速逮人送辦。

詐騙集團 計程車

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