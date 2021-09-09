死亡車禍老人占四成 高雄警幫貼螢光貼紙救高齡者
高齡者愈來愈人使用電動代步車外出，高雄市警局交通大隊為防制電動代步車的交通事故，設計「停一停、讓一讓、駕駛您最棒」螢光反光貼紙，由各分局員警分送給乘代步車的高齡者，並協助張貼在代步車上，凸顯反光效果，供用路人注意，降低老人出車禍。
據高雄市警交通大隊統計，今年1月至8月A1類交通事故死亡人數114人，較去年同期減少17人，下降約一成三，其中高齡者A1類交通事故，死亡人數46人，已比去年同期減少2人，不過警方分析，今年1月至8月A1類交通事故，雖死亡人數均降低，但高齡者車禍死亡人數占總車禍死亡人數的四成多，占比仍高居高不下。
高雄市交通大隊表示，高齡者最常發生交通事故的時段，以下午4點到傍晚6點最多，其次是上午8點到上午10點，肇事原因以「未注意車前狀態」、「違反號誌管制」及「左轉彎未依規定」最多，研判高齡者身體機能退化，尤其以電動車代步，專注力不足、反應不及，以及缺乏防禦駕駛觀念等因素有關。
高雄市交通大隊長張偉中指示員警設計反光貼紙，幫老人家貼在代步車上，希望幫老人家提高能見度，避免交通事故，並設計宣導布條及海報，刊置公車候車亭、燈箱及捷運車廂，希望加深老人家注意交通安全的印象，保障自身及其他用路人之安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言