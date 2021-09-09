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死亡車禍老人占四成 高雄警幫貼螢光貼紙救高齡者

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高齡者愈來愈人使用電動代步車外出，高雄市警局交通大隊為防制電動代步車的交通事故，設計「停一停、讓一讓、駕駛您最棒」螢光反光貼紙，由各分局員警分送給乘代步車的高齡者，並協助張貼在代步車上，凸顯反光效果，供用路人注意，降低老人出車禍

據高雄市警交通大隊統計，今年1月至8月A1類交通事故死亡人數114人，較去年同期減少17人，下降約一成三，其中高齡者A1類交通事故，死亡人數46人，已比去年同期減少2人，不過警方分析，今年1月至8月A1類交通事故，雖死亡人數均降低，但高齡者車禍死亡人數占總車禍死亡人數的四成多，占比仍高居高不下。

高雄市交通大隊表示，高齡者最常發生交通事故的時段，以下午4點到傍晚6點最多，其次是上午8點到上午10點，肇事原因以「未注意車前狀態」、「違反號誌管制」及「左轉彎未依規定」最多，研判高齡者身體機能退化，尤其以電動車代步，專注力不足、反應不及，以及缺乏防禦駕駛觀念等因素有關。

高雄市交通大隊長張偉中指示員警設計反光貼紙，幫老人家貼在代步車上，希望幫老人家提高能見度，避免交通事故，並設計宣導布條及海報，刊置公車候車亭、燈箱及捷運車廂，希望加深老人家注意交通安全的印象，保障自身及其他用路人之安全。

高雄警方在公車候車亭設各種宣傳海報，盼用路人多注意路上的老人家。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄警方在公車候車亭設各種宣傳海報，盼用路人多注意路上的老人家。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄警方幫老人家在電動代步車上貼上反光貼紙，盼用路人多注意路上老人。圖／高雄市警交通大隊提供
高雄警方幫老人家在電動代步車上貼上反光貼紙，盼用路人多注意路上老人。圖／高雄市警交通大隊提供

高雄市 車禍

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