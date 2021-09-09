20歲男攀南湖北峰疑高山症 直升機吊掛就醫

20歲林姓男子隨登山隊攀登南湖北峰，疑似在制高點出現高山症，空中勤務總隊花蓮駐地接獲宜蘭縣消防局申請，今天上午出動黑鷹直升機，將傷患吊掛到花蓮，由救護人員送醫治療。

林姓男子家住新竹，參加登山隊，一行5人本月6日從宜蘭入山，預計以4天3夜攀登南湖北峰，9日從台中勝光下山。因南湖北峰海拔高度達3580公尺，林男疑似出現高山症，昨天就有身體不適現象，由同行的蔡姓隊員報案求援。