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20歲男攀南湖北峰疑高山症 直升機吊掛就醫

聯合報 / 記者林佳彣王燕華／連線即時報導

20歲林姓男子隨登山隊攀登南湖北峰，疑似在制高點出現高山症，空中勤務總隊花蓮駐地接獲宜蘭縣消防局申請，今天上午出動黑鷹直升機，將傷患吊掛到花蓮，由救護人員送醫治療。

林姓男子家住新竹，參加登山隊，一行5人本月6日從宜蘭入山，預計以4天3夜攀登南湖北峰，9日從台中勝光下山。因南湖北峰海拔高度達3580公尺，林男疑似出現高山症，昨天就有身體不適現象，由同行的蔡姓隊員報案求援。

空勤總隊花蓮機場駐地勤務第一大隊第三隊今天上午9時15分接獲總隊勤務指揮中心通知需要執行吊掛後送救援任務，立即出動編號 NA-707 的黑鷹直升機，上午9時41分起飛，9時55分抵達南湖大山北峰，完成高低空偵查及風險評估後，立即展開救援任務，10時9分完成傷患吊掛作業， 10:29 時抵達德興棒球場將傷患交予地面消防救護人員後送慈濟醫院救治。

空勤花蓮黑鷹直升機今天出動，飛往南湖北峰救援疑似高山症的林姓男子。記者王燕華／翻攝
空勤花蓮黑鷹直升機今天出動，飛往南湖北峰救援疑似高山症的林姓男子。記者王燕華／翻攝
空勤花蓮黑鷹直升機今天出動，飛往南湖北峰救援疑似高山症的林姓男子。記者王燕華／翻攝
空勤花蓮黑鷹直升機今天出動，飛往南湖北峰救援疑似高山症的林姓男子。記者王燕華／翻攝

黑鷹直升機 高山症 宜蘭

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