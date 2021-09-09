「救護 從鈴響開始」9月9日救護日表揚114名績優救護人員

為感謝各縣市消防局救護人員辛勞出勤救護任務的無私奉獻，消防署在9月9日救護日舉辦「109年消防績優救護人員」頒獎典禮，受表揚對象較往年增加53名，包括22位榮獲「救護資深貢獻獎」、服務年資滿20年仍活躍於救護最前線的高級救護員（EMTP），另外還有全台灣救護出勤量最大、次數達6149件的「救護之王」，今年也首度表揚各縣市推舉21位功在消防的「醫療指導醫師」，合計頒發績優救護團隊及人員獎項高達114名。

今年救護周為9月6日至10日，消防署以「救護，從鈴響開始」為主題，由參演職人劇「火神的眼淚」演員林柏宏擔任今年消防大使，特別在救護周主題宣導片擔任派遣員角色，細膩詮釋119派遣員安撫報案者及指導CPR的過程。

119是民眾遭遇緊急傷病的第一道安全網，從109年新冠肺炎疫情以來，緊急救護的重要性更是不言而喻；消防署表示，109年消防機關備戰新冠病毒襲擊起至110年9月6日止，已載送疑似或確診病患達3萬7290人，拯救到院前心跳停止（OHCA）康復出院人數達756人，創歷史新高，其中民眾從旁觀者加入施行CPR行列更是舉足輕重，而啟動民眾救命的關鍵正是119指揮中心的派遣員。

消防署指出，線上指導CPR是國際公認拯救到院前心跳停止病人CP值最高的措施，民眾向119報案求救後，務必聽從派遣員指示，必要時派遣員會指導民眾實施CPR或取用AED，愈早介入急救，病人愈有可能清醒出院。