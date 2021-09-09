「救護 從鈴響開始」9月9日救護日表揚114名績優救護人員
為感謝各縣市消防局救護人員辛勞出勤救護任務的無私奉獻，消防署在9月9日救護日舉辦「109年消防績優救護人員」頒獎典禮，受表揚對象較往年增加53名，包括22位榮獲「救護資深貢獻獎」、服務年資滿20年仍活躍於救護最前線的高級救護員（EMTP），另外還有全台灣救護出勤量最大、次數達6149件的「救護之王」，今年也首度表揚各縣市推舉21位功在消防的「醫療指導醫師」，合計頒發績優救護團隊及人員獎項高達114名。
今年救護周為9月6日至10日，消防署以「救護，從鈴響開始」為主題，由參演職人劇「火神的眼淚」演員林柏宏擔任今年消防大使，特別在救護周主題宣導片擔任派遣員角色，細膩詮釋119派遣員安撫報案者及指導CPR的過程。
119是民眾遭遇緊急傷病的第一道安全網，從109年新冠肺炎疫情以來，緊急救護的重要性更是不言而喻；消防署表示，109年消防機關備戰新冠病毒襲擊起至110年9月6日止，已載送疑似或確診病患達3萬7290人，拯救到院前心跳停止（OHCA）康復出院人數達756人，創歷史新高，其中民眾從旁觀者加入施行CPR行列更是舉足輕重，而啟動民眾救命的關鍵正是119指揮中心的派遣員。
消防署指出，線上指導CPR是國際公認拯救到院前心跳停止病人CP值最高的措施，民眾向119報案求救後，務必聽從派遣員指示，必要時派遣員會指導民眾實施CPR或取用AED，愈早介入急救，病人愈有可能清醒出院。
考量防疫優先，消防署特別規畫110年救護周活動資訊網頁：https://www.emsweek.com.tw，緊扣救護周主軸「同慶」，並期許社會大眾更加認同救護人員對社區的辛苦奉獻並持續給予肯定和支持。
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