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影／4嬤孫擠斷垣殘壁老屋 希望義工團幫斗南沈家起新厝

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

希望義工團上月才剛幫助一家5口住在豬舍的鄭小妹蓋新家，不到1個月又再度來到雲林縣，理事陳鴻微說，此次個案是斗南鎮沈家，一家6口長年窩在幾乎是斷垣殘壁的70年的平房老屋生活，令人不捨，義工團今天原出動10多位義工拆舊屋整地，結果現場實際來了30多位義工合力幫忙，預計25日開始蓋房，下月3日完工交屋。

沈家阿嬤今年才60歲，卻因日夜操勞導致面容憔悴，看上去像7旬老嫗，她說，丈夫十年前去世，她與長子扛起照顧家庭的重任，一路艱辛，也讓她常在夜裡不自覺掉淚，怨嘆沒有能力讓家人住上舒適的房子。

沈家經濟來源主要靠沈阿嬤的40歲長子打零工維生，次子則為身心障礙者，另還有3名分別讀高中及幼稚園的孫女，阿嬤說，一家人生活困窘，不過相處和樂，孫女們也很貼心懂事，認真念書，但是這反而讓她內心更自責。

沈阿嬤說，家裡逢年過節，有社會救濟生活物資時才有機會吃上肉，大部分時間的3餐都是粗茶淡飯，由於長子工作不穩定，阿嬤還得照顧年紀才3歲的幼孫，不過她仍把握機會工作，有人找就去做，舉凡洗碗、打掃等雜工，加減補貼家中經濟。

沈家人長年都在環境不佳的舊屋生活，直到縣府秘書周妙玲在協助食物銀行發放物資時，驚覺沈阿嬤家的外觀雖然完好，但內裝早多已不堪使用，宛如平行世界，不僅牆壁布滿裂痕，屋頂還塌陷到可以「露天欣賞月亮星星」，已是需要緊急援助的情況，因此趕請希望義工團協助。

陳鴻微說，沈阿嬤和3個孫女平時都擠在3坪不到的空間睡覺，長子睡在前屋屋頂已經塌陷的空間，次子則睡在後屋由水泥板鋪成的簡易床墊，時而還有冷風灌入屋內，生活起居相當不易。

沈家是低收三款對象，因2名高中生及1名幼兒尚在就學，除有就學津貼，另沈家次子也可領身障津貼，每月計有社會福利津貼2萬4354元，斗南鎮公所數月前已為該戶提報食物銀行支助對象，每月有專人送物資到沈家。

「足感謝大家逗三工！」沈阿嬤聽聞下個月就有新家可住，也終於破涕為笑，她說，今日受人之助，也叮囑孫女日後有能力要回饋社會，目前一家人將暫住虎尾親戚家，希望義工團則計畫利用2周共4天假日蓋房， 10月3日完工交屋，因後續還有6案候援，估計尚需600萬經費，歡迎善心人士踴躍出錢出力，詳情可至希望義工團粉絲專頁查詢。

希望義工團上月才剛幫助一家5口住在豬舍的鄭小妹蓋新家，不到1個月又再度來到雲林縣，這次要幫斗南鎮沈家幾近斷垣殘壁的舊房拆除，準備蓋20坪的新房。記者陳苡葳／攝影
希望義工團上月才剛幫助一家5口住在豬舍的鄭小妹蓋新家，不到1個月又再度來到雲林縣，這次要幫斗南鎮沈家幾近斷垣殘壁的舊房拆除，準備蓋20坪的新房。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮沈家阿嬤與一家5口同住70年老屋多年，雖然捨不得被拆，但仍喜悅終於能讓家人住進新房子。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮沈家阿嬤與一家5口同住70年老屋多年，雖然捨不得被拆，但仍喜悅終於能讓家人住進新房子。記者陳苡葳／攝影

阿嬤 義工 食物銀行

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