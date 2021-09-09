假投資詐騙成「顯學」 猜猜我是誰、假檢警詐騙被超車

基隆市警局分析今年1到8月間受理的57件詐騙案件，發現愛情交友、假檢警和猜猜我是誰案件都是個位數，反觀藉邀投資詐財案件激增，共有44件，占詐騙案近八成。警方提醒民眾投資或交易應透過合法金融機構，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙。

基隆市警局刑事警察大隊今天表示，今年1到8月間受理57件詐騙案件，依行騙手法可分成假投資24件、先假交友後投資20件、愛情交友詐財4件、財務糾紛4件、假檢警詐財2件、猜猜我是誰2件、假網拍1件 。

詐騙案手法多樣，全國各縣市都有人受害。本島非6都的13個縣市中，基隆今年1到8月間受理57件詐騙案，件數排名第9。前5名為新竹縣125件、彰化縣117件、新竹市109件、苗栗縣102件、屏東縣83件。

基隆警方說，近期假投資詐騙案件數有上升趨勢，金額累積達百萬案件也增加。基隆今年1到8月間受理57件中，假投資詐財共44件，占比高達77%，被害人平均分布在20到70歲間，近七成是女性，顛覆「男人比較容易被投資詐騙」的傳統認知。

警方分析，今年受新冠肺炎本土疫情爆發影響，基層許多民眾工作不穩定、收入銳減。反觀台股大盤指數持續維持高點，讓部分民眾期望透過投資彌補收入，一時不察落入詐騙陷阱。

基隆市陳姓女子今年3月在與外國人口語練習的交友軟體，認識暱稱 「李明」男子，兩人後來用LINE聊天一段時間，李明介紹陳女去投資網站投資，陳女被騙後報案。

陳女上個月間在相同交友軟體又認識1名男子，相互加LINE後發現就是「李明」。對方表示，想要還上次投資損失的錢，並提供證件取信陳女。陳女再次相信他，並到投資網站投資100萬元，結果無法取出投資網站獲利的錢，血本無歸。