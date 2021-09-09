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台南推拿館違規營業挨罰6萬元拒繳 這招讓業者立刻繳清

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

新冠肺炎疫情期間，台南市楊姓男子在善化區所經營的推拿館違規營業，今年5月間經台南市善化警分局查獲，遭台南市衛生局依傳染病防治法規定裁處6萬元罰鍰，逾期拒不繳納，移送行政執行署台南分署強制執行，經清查其名下財產有輛轎車，即通知監理單位禁止過戶，楊接獲通知後，趕在執行官查扣前一刻，乖乖把罰鍰繳清。

台南分署表示，楊男拒繳6萬元罰鍰，經衛生局移送分署後，隨即清查他的名下財產，發現名下有一部轎車，馬上通知監理單位禁止過戶；原楊不以為意，沒想到現在連代步工具都遭起底，心想不妙，趕在執行官扣車前一刻，立刻將罰鍰繳清，愛車才不至於淪為拍賣一途。

台南分署強調，防疫期間對於居家隔離期間趴趴走、違規營業、群聚、不戴口罩等違反防疫規定的裁罰案件，台南分署均列入優先、強力執行，共同維護國民健康。同時提醒，違反防疫規定遭裁罰而被移送執行的民眾，若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

台南分署表示，楊男拒繳6萬元罰鍰，經衛生局移送分署後，隨即清查他的名下有一部轎車，馬上通知監理單位禁止過戶，楊得知後立即繳清罰鍰。圖／本報資料照
台南分署表示，楊男拒繳6萬元罰鍰，經衛生局移送分署後，隨即清查他的名下有一部轎車，馬上通知監理單位禁止過戶，楊得知後立即繳清罰鍰。圖／本報資料照

衛生局 新冠肺炎 疫情

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