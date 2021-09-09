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夫妻談離婚引爆理智線 人夫開車撞到老婆腦震盪
桃園陳姓男子和妻子感情不睦，打算等對方接送小孩後談離婚，未料雙方卻大吵一架，陳激動下不顧老婆車上有小孩，還踩油門2度衝撞她車身，下車搶奪她手機丟到草叢，妻子頭臉挫傷、腦震盪，不甘受害提告家暴，檢方勘驗監視器、車損等，認定陳犯嫌明確依傷害罪嫌起訴他。
檢警調查，陳男去年6月23日下午4點多，由老婆先接送小孩後相約要談離婚，雙方當時都開車到場，下車後才談沒幾句就發生口角衝突，陳不顧妻子車上還有小孩，竟情緒失控跑回車上踩油門，分別衝撞老婆車尾、左側車身。
妻子逃跑不及2度挨撞，臉部、頭皮都撞到瘀傷，頭部也有腦震盪，且車身後方保險桿、車門鈑金凹損，後來雙方再度下車大吵，陳發現老婆想拿出手機錄影蒐證，竟搶走她手機還丟到一旁草叢，以此妨害她使用手機的權利，妻子不甘受害提告家暴。
警詢時，陳自稱和老婆因吵架一事才吵起來，過程中先遭對方打了一拳，他覺得頭昏昏的，上車後才不小心踩油門撞到她，檢方開庭時，陳則對於開車衝撞到妻子等客觀事實不否認。
妻子則指證歷歷，表示上車後先遭陳從後追撞，左側邊再二度被撞擊，下車後手機還被搶走丟到草叢，並提出驗傷佐證；檢方並勘驗現場監視器、車損等，認定陳男犯嫌明確，偵結依傷害罪嫌起訴陳。
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