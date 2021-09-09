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殺人未遂通緝犯逃亡15年 沒繫安全帶高雄落網

中央社 / 高雄9日電

高雄市楠梓區員警昨天巡邏發現1輛貨車男性駕駛未繫安全帶，員警察覺男子全身發抖便問「什麼案子沒報到」，男子坦承因殺人未遂等被通緝逃亡15年，隨後被解送新北地檢署歸案。

高雄市政府警察局楠梓分局今天指出，翠屏派出所巡邏警力昨天下午在德祥路148號前發現1輛自小客貨車車窗未關，且車內男姓駕駛未繫安全帶。

員警上前攔查要求男子出示證件時，男子竟回報1個與自己臉部特徵相差甚大的名字，且男子否認飲酒時，身體還不由自主顫抖。

員警見狀憑著多年辦案敏感度及經驗，詢問「什麼案件沒去報到，自己講」，男子一聽難掩驚訝神色，才坦承其實早被通緝長達15年。隨後被警方上銬逮捕，解送板橋地檢署歸案。

警方調查，44歲黃姓男子在民國95年被板橋地檢署（新北地檢署前身）、96年被板橋地方法院（新北地方法院）發布的殺人未遂等罪通緝犯。

黃男供稱，15年前案發後因不願面對司法而四處躲藏，企圖隱姓埋名逃亡躲過追訴期，這15年來每天過著提心吊膽生活，殊不知栽在楠梓警分局手裡。

新北 通緝 警察

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