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婦人獨自進後山不慎滑落山谷 警消沿途放鞭炮摸黑救援

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹北埔鄉一名年約7旬的蘇姓婦人，昨天下午2點多獨自前往外坪村的山區，但在返家途中不慎失足滑落200公尺的溪谷，蘇婦用手機聯絡家人，全家立刻出動到山中搜尋未果，眼見天色已晚連忙請求警消救援，在定位系統幫助下，警消沿途放鞭炮、吹警哨並大聲呼喊，花了約4小時，終於在距離蘇婦家約1公里處的深壑找到人，所幸蘇婦僅腳部扭傷，順利返家。

北埔分駐所昨天晚間7點多接獲民眾報案，一名婦人在自家後山走失，警方立即啟動緊急協尋程序，開啟手機定位，並通知消防人員共同前往搜救。

警方指出，該山位在蘇婦家中後方，蘇婦平常就有到後山的習慣，已在後山行走超過20年，不曾有過迷失方向的狀況，昨天返家途中不慎滑落200公尺的溪谷，並受困於深達5公尺的谷穴中，蘇婦受到驚嚇，腿軟行動不便，便用手機聯絡家人。

蘇婦家人先在山中搜尋約3個多小時，直至6點還未找到人，考量天色已晚，擔心山中夜間氣溫驟降，蘇婦會有失溫的危險，於是報警求助。警方獲報後立即聯合北埔消防隊展開搜查，沿途放鞭炮、吹警哨、大聲呼喊老婦姓名並不斷撥打電話。

由於山區坡度落差極大，且午後陣雨造成地面濕滑，導致警消在搜救過程中多次滑倒，渾身沾滿泥濘，幸好在定位系統的幫助及警消不懈努力下，終於在深夜11點多時找到人，所幸蘇婦並無大礙，僅腳部扭傷及失溫、脫水，在警消人員合力攙扶之下，順利脫困。

蘇婦的家屬向警方及消防人員表達謝意，感謝警消們的積極救援。警方也呼籲，民眾務必注意家中長輩安全，若有外出深山等危險場所應儘量結伴同行，並隨時報持聯絡，避免發生危險。

蘇婦在警消人員合力攙扶之下，順利脫困。圖／警方提供
蘇婦在警消人員合力攙扶之下，順利脫困。圖／警方提供
蘇姓婦人獨自前往山區，返家途中不慎失足滑落200公尺的溪谷，警消人員花了約4小時終於找到人。圖／警方提供
蘇姓婦人獨自前往山區，返家途中不慎失足滑落200公尺的溪谷，警消人員花了約4小時終於找到人。圖／警方提供

北埔 新竹

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