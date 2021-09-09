頭一遭為孕婦接生！彰化消防猛男成功充當產婆

彰化縣芬園鄉一名謝姓孕婦昨晚突然陣痛急產，由她的先生急匆匆駕車趕到住家附近的彰化縣消防局芬園分隊，請求協助送醫生產，分隊人員過去雖然接受過相關訓練，卻頭一次遇到，幾個男消防員在緊張中上陣，還好上救護車前，嬰兒已產出，沿路做後續處理，約20分鐘就送到彰化基督教醫院，母女平安。

當時，值班的消防隊員陳冠儒說，昨天晚間8時29分，突然有一輛轎車載著謝姓孕婦，急忙駛來芬園消防分隊，要求協助送醫生產。隨即，由小隊長張志通通報勤務中心後，分隊全體備勤人員立即進行任務分工，部分準備接生器材，部分對產婦進行接生評估，發現嬰兒已產出。

消防人員隨即對母親及胎兒進行生命徵象評估，母子均清醒穩定，並以訓練指導的動作，吸球將胎兒口鼻暢通，夾上臍帶夾，擦乾胎兒身體，交由媽媽保暖，再由消防隊員李居翰及陳岳宏用救護車送到指定的彰基急診，送醫途中，消防人員持續照護，到達醫院後，確保母女平安，分隊全同仁感受新生命誕生的喜悅。

芬園分隊長黃宗彬說，分隊人員過去雖有接受分娩的訓練，但昨晚卻是首次上場，尤其送醫的消防隊員李居翰及陳岳宏還還未婚，卻還是以過去接受的訓練，順利達成任務，十分難得。

這是謝姓孕婦的第二胎，家屬對於消防人員的協助表達感謝；芬園鄉長林世明獲知芬園消隊分隊協助順利將孕婦生產送醫後，今天上午特別前往分隊致贈獎勵金。