快訊

江趙結盟「戰鬥藍」 還沒邊緣化朱立倫先引內亂

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

頭一遭為孕婦接生！彰化消防猛男成功充當產婆

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉一名謝姓孕婦昨晚突然陣痛急產，由她的先生急匆匆駕車趕到住家附近的彰化縣消防局芬園分隊，請求協助送醫生產，分隊人員過去雖然接受過相關訓練，卻頭一次遇到，幾個男消防員在緊張中上陣，還好上救護車前，嬰兒已產出，沿路做後續處理，約20分鐘就送到彰化基督教醫院，母女平安。

當時，值班的消防隊員陳冠儒說，昨天晚間8時29分，突然有一輛轎車載著謝姓孕婦，急忙駛來芬園消防分隊，要求協助送醫生產。隨即，由小隊長張志通通報勤務中心後，分隊全體備勤人員立即進行任務分工，部分準備接生器材，部分對產婦進行接生評估，發現嬰兒已產出。

消防人員隨即對母親及胎兒進行生命徵象評估，母子均清醒穩定，並以訓練指導的動作，吸球將胎兒口鼻暢通，夾上臍帶夾，擦乾胎兒身體，交由媽媽保暖，再由消防隊員李居翰及陳岳宏用救護車送到指定的彰基急診，送醫途中，消防人員持續照護，到達醫院後，確保母女平安，分隊全同仁感受新生命誕生的喜悅。

芬園分隊長黃宗彬說，分隊人員過去雖有接受分娩的訓練，但昨晚卻是首次上場，尤其送醫的消防隊員李居翰及陳岳宏還還未婚，卻還是以過去接受的訓練，順利達成任務，十分難得。

這是謝姓孕婦的第二胎，家屬對於消防人員的協助表達感謝；芬園鄉長林世明獲知芬園消隊分隊協助順利將孕婦生產送醫後，今天上午特別前往分隊致贈獎勵金。

林世明說，芬園消防分隊隊員過去從未有為孕婦接生的經驗，此次運用過去接受的訓練，順利達成任務，才專程致贈慰問金表達謝意，讓鄉民感受到「有芬園消防分隊在，就會讓鄉民感到安心」。

彰化縣消防局芬園分隊昨晚協助一名孕婦接生送醫，母女平安，芬園鄉長林世明（右2）今天上午前往分隊致贈加菜金表達感謝。圖／芬園消防分隊提供
彰化縣消防局芬園分隊昨晚協助一名孕婦接生送醫，母女平安，芬園鄉長林世明（右2）今天上午前往分隊致贈加菜金表達感謝。圖／芬園消防分隊提供
彰化縣消防局芬園分隊昨晚協助一名孕婦接生送醫，母女平安。圖／芬園消防分隊提供
彰化縣消防局芬園分隊昨晚協助一名孕婦接生送醫，母女平安。圖／芬園消防分隊提供
彰化縣消防局芬園分隊昨晚協助一名孕婦接生送醫，母女平安。圖／芬園消防分隊提供
彰化縣消防局芬園分隊昨晚協助一名孕婦接生送醫，母女平安。圖／芬園消防分隊提供

孕婦 接生

延伸閱讀

彰化也要爭取升格？有意問鼎下屆縣長的邱建富建議

新北幼兒園確診男童彰化探親 匡列4人狀況穩定

新北染疫男童母親也確診 彰化被隔離4家人將持續採檢

新北幼兒園群聚案 2家長在士林與內湖上班

相關新聞

影／不滿被罵竟大暴走 砸車毆妹…警合力壓制上銬帶回

基隆市陳姓男子疑因與家人發生口角，心情不佳，涉嫌隨機砸毀停在路旁3輛車的玻璃和鈑金。員警獲報到場，陳男仍在對妹妹施暴，4...

宜蘭三星蔥價漲逾3倍傳竊案 警方啟動護蔥專案

宜蘭縣三星蔥近來在拍賣市場供應上受較高需求，拍賣均價突破每公斤新台幣250元，但也引發宵小覬覦，傳出4起三星蔥竊案，當地...

回到家，家人好高興！強盜案假釋更生人哽咽分享境遇

中秋節將至，更生保護會桃園分會長期關懷更生人，今也邀3名案例分享轉變歷程，年輕犯下強盜案的劉小姐哽咽說「回家那天家人都好...

頭一遭為孕婦接生！彰化消防猛男成功充當產婆

彰化縣芬園鄉一名謝姓孕婦昨晚突然陣痛急產，由她的先生急匆匆駕車趕到住家附近的彰化縣消防局芬園分隊，請求協助送醫生產，分隊...

「先生這是你的錢嗎?」 銀行員反向追查及時阻詐成功

國泰世華銀行羅姓行員上月底上班時，發現客戶胡男的帳戶3年未使用，突然多出一筆76萬餘元款項，胡說是做為修繕費用，顯不符常...

影／互動式模擬射擊納入常訓 台南員警腎上腺素飆升

「不要動！」員警發現轎車違規攔車盤查時，突遇駕駛抓狂持器械襲警，員警須在不到1秒的瞬間，立即判斷是否符合用槍時機開槍還擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。