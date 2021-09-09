「先生這是你的錢嗎?」 銀行員反向追查及時阻詐成功

國泰世華銀行羅姓行員上月底上班時，發現客戶胡男的帳戶3年未使用，突然多出一筆76萬餘元款項，胡說是做為修繕費用，顯不符常理，羅主動聯繫匯款方銀行了解情形，得知匯款婦人向銀行所稱匯款理由與胡男陳述顯有不同，懷疑該筆款項疑似涉及詐騙，報警處理，及時阻詐成功。台中市警四分局並將胡函送法辦，持續往上手追查。

台中市警四分局大墩派出所警員林王衍虎、林志丞，上月底接獲國泰世華銀行報案，指稱胡男誆稱需要修繕房屋費用，欲提領現金70萬元款項。羅姓行員查看胡男名下帳戶時，發現胡男自2018年開戶後皆未有使用紀錄，今日突然多出一筆新台幣76萬4327元款項，顯不符常理。

羅姓行員進一步詢問胡男「這是你的錢嗎?」，胡男閃爍其詞，冷汗冒不停。行員主動聯繫匯款方銀行了解情形，得知匯款人向銀行所稱之匯款理由與胡男陳述顯有不同，懷疑該筆款項疑似涉及詐騙遂報警。

胡男原先堅稱係修繕房屋所需，對於員警的詢問，卻無法具體描述修繕時間、地點。 經員警告知近日有詐騙集團假借貸款公司名義稱可協助處理財力證明及貸款事宜，胡男遂改口自稱因有「貸款需求」，對方自稱可以公司名義協助匯款至胡男帳戶，讓帳戶有款項以茲證明財力，並要胡男在貸款核可後至銀行將款項取出。

員警表示來路不明的錢財，匯入自身帳戶，恐遭詐騙集團利用，胡男這才驚覺此舉恐構成為犯罪，並主動配合員警調查 。為了感謝國泰世華銀行羅姓行員積極協助員警成功阻詐，大墩派出所所長葉信良頒發感謝狀與獎勵金致謝並表揚羅姓行員功勞。

所長葉信良表示詐騙集團手法層出不窮，常利用有資金需求民眾之求助心態，輕易讓申貸人受騙。呼籲民眾若有資金需求，不論是民間貸款、借款，務必注意防範詐騙，慎選合法正派貸款公司，並謹記申辦貸款前，不會要求提供存摺和提款卡等重要證件，也不會在撥款前要求預繳手續代辦費，請民眾當心避免落入詐騙集團的圈套，而背負法律責任。