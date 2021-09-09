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影／不滿被罵竟大暴走 砸車毆妹…警合力壓制上銬帶回
基隆市陳姓男子疑因與家人發生口角，心情不佳，涉嫌隨機砸毀停在路旁3輛車的玻璃和鈑金。員警獲報到場，陳男仍在對妹妹施暴，4名警員合力壓制並上銬，帶回警局偵詢，另通知受害車主協助辦案，將依家暴、傷害和毀損罪嫌送辦。
基隆警四分局今天上午表示，9月8日中午接獲案，住在安樂區安和二街30多歲陳姓男子，疑似因媽媽對他的行為念了幾句，但他自認沒錯，發生口角。後來與弟弟發生衝突，跑到屋外後，持社區ㄇ字型阻隔停車鐵架，砸毀停放在社區道路旁車輛，1輛前擋風玻璃破損，1右後座玻璃被砸破，另1輛鈑金凹陷。
員警獲報到場時，陳男已回到家中，並對他的妹妹施暴，員警進屋合力壓制陳男，上銬後帶回警局偵辦，並將協助他的家人聲請緊急保護令。
警方表示，遭受家庭暴力時應先保護自己，馬上離開現場，避免遭受更嚴重的傷害，並立即撥打110報案或大聲呼救，尋求他人協助。若非緊急情況，可撥打113婦幼保護專線諮詢，或到地方法院、警察機關請求協助聲請保護令。
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