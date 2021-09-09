宜蘭三星蔥價漲逾3倍傳竊案 警方啟動護蔥專案

宜蘭縣三星蔥近來在拍賣市場供應上受較高需求，拍賣均價突破每公斤新台幣250元，但也引發宵小覬覦，傳出4起三星蔥竊案，當地警方已啟動「護蔥專案」，保護農民。

三星地區農會今天表示，今年8月中南部青蔥產地因豪雨減產，造成消費市場蔥價上揚，連帶造成運往台北農產運銷公司拍賣的三星蔥，水漲船高。一般正常供應期的三星蔥在拍賣市場均價為每公斤70元左右，但昨天在拍賣市場的均價已達每公斤255.5元。

宜蘭縣政府警察局三星分局表示，三星鄉的上將梨與三星蔥都是當地高經濟農作物，每年6至8月上將梨採收季節時，警方都會啟動「護梨專案」，並在三星蔥價飆高時，機動啟動「護蔥專案」，針對蔥田加強防竊巡邏，並與蔥農成立防竊群組，一旦發現可疑人士進出蔥田，就會前往巡邏，共同維護治安。

警方指出，近日有蔥農反映田間的三星蔥遭竊，迄今已有4起，警方已掌握相關線索追查。