駭客入侵個資外流 國軍英雄館住宿旅客遭詐

有民眾一家人住過花蓮國軍英雄館之後，家人陸續接到詐騙電話。軍友社證實，訂房系統遭駭客入侵，以致個資外流。記者王思慧／攝影

台北市議員王鴻薇日前接獲民眾投訴，指在住過花蓮國軍英雄館之後，家人陸續接到詐騙電話，甚至遭詐騙得逞，懷疑個資遭到外流。對此，北市警指出，有6人向警方報案，軍友社也證實，訂房系統遭駭客入侵，以致個資外流，房客遭詐騙約1萬多元。

王鴻薇指出，陳情人向她表示一家在住過花蓮國軍英雄館後，陸續接到詐騙集團的電話，家中長輩一時不察，遭到詐騙得逞。更誇張的是家人被詐騙後，陳情人自己竟也接到詐騙電話，令陳情人氣憤不已，懷疑是國軍英雄館的旅客個資外洩。

王鴻薇說，根據北市警局的調查，因國軍英雄館的訂房系統遭駭客入侵，造成曾在各地國軍英雄館住宿過的旅客，個人資料全部落入詐騙集團手裡。光是在台北市，從今年4月到8月一共就接獲6起民眾報案，都是佯稱國軍英雄館以「解除分期付款」手法進行詐騙。

王鴻薇提醒民眾，接到有關「至ATM操作解除分期付款」的電話，一定是詐騙，民眾若有疑慮，一定要馬上撥打165反詐騙專線，以免落入詐騙集團的圈套。

北市警局指出，目前該案有受理分局為中正二、內湖、松山、中山分局各1件，大安分局2件，這6件因人頭帳戶戶籍地都屬外縣市轄區，均已依單一窗口，轉由外縣市警察機關繼續偵辦。

軍友社專員項伯璽表示，詐騙集團話術包括訂房作業錯誤、可VIP升等等，已經告訴客戶注意，由於因訂房系統被入侵，因英雄館本身沒有沒有能力防駭客，都是委外處理，委外公司證實是系統漏洞被入侵 ，目前已經將系統軟硬體均升級，未來合約到期，也不排除更換廠商。

北市刑大經濟組指出，詐騙集團常利用ATM解除分期付款詐騙，若民眾接到可疑電話，內容提及解除設定、分期付款及重複扣款等相關字詞，可立即掛斷電話，並打165反詐騙諮詢專線查詢，且不要提供個人資料給對方，或前往ATM、網路銀行操作相關付款事宜。

國軍英雄館也聲明，國軍各英雄館絕對不會打電話給民眾修改訂房或詢問信用卡資訊、告知刷卡分期錯誤要求去ATM或網路銀行解除分期、升級VIP會員享優惠，一律是詐騙電話，請打165反詐騙查詢；另外，可致電台北國軍英雄館電話02-23319722轉100或自己的發卡銀行，勿聽從他人指示操作 ATM或提供信用卡資訊。