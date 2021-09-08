枋寮漁港清淤作業 釣客驚「怪手突然沉下去」兩人獲救

屏東縣枋寮漁港，有廠商在做漁港清淤作業，平台船突斷裂兩半，岸邊釣客在釣魚時驚呼「怪手突然沉下去」打電話報案，消防局接獲報案，派枋寮分隊趕抵現場，擱淺的平台船距離岸邊約300公尺，平台船上2名工人爬上怪手等待救援，消防人員出動救生艇，協助兩人穿上救生衣後，接回岸邊，兩人沒有受傷，拒絕送醫。

屏東縣消防局今上午11點4分接獲報案，枋寮漁港清淤作業平台船疑似翻覆，人員受困，消防局派遣枋寮分隊3車1艇7人到場，枋寮分隊長葉森秋說，平台船沉沒位置距離岸邊約300公尺，今天現場海象不佳，現場受困2名男子，爬上怪手呼救。

消防人員出動救生艇抵達現場，先協助兩名受困工人穿上救生衣，將兩人接回岸邊，沒有受傷，拒絕送醫。

由於斷裂兩半的平台船與怪手仍擱淺在枋寮漁港，屏東縣府農業處指出，已請相關單位在周邊設置警示燈，避免影響航道，怪手機具的油料，檢視沒有外洩情況，會請廠商盡快將擱淺的平台船與怪手儘速拖離。

屏東縣枋寮漁港今近中午時廠商在做漁港清淤作業，平台船突斷裂兩半，2人受爬上怪手等待救援，消防人員出動救生艇，協助兩人穿上救生衣後，接回岸邊，兩人沒有受傷，拒絕送醫。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣枋寮漁港今近中午時廠商在做漁港清淤作業，平台船突斷裂兩半，2人受爬上怪手等待救援，消防人員出動救生艇，協助兩人穿上救生衣後，接回岸邊，兩人沒有受傷，拒絕送醫。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣枋寮漁港今近中午時廠商在做漁港清淤作業，平台船突斷裂兩半，2人受爬上怪手等待救援，消防人員出動救生艇，協助兩人穿上救生衣後，接回岸邊，兩人沒有受傷，拒絕送醫。圖／屏東縣消防局提供

屏東縣枋寮漁港今近中午時廠商在做漁港清淤作業，平台船突斷裂兩半，2人受爬上怪手等待救援，消防人員出動救生艇，協助兩人穿上救生衣後，接回岸邊，兩人沒有受傷，拒絕送醫。圖／屏東縣消防局提供