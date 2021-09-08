基隆漁船密艙藏530箱私菸 海巡查獲將6人送辦

中央社 / 基隆8日電

陳姓船長涉嫌在漁船「昇吉興」設密艙夾藏大量私菸，今天返回八斗子漁港時，海巡署第2岸巡隊發覺有異登船檢查，在密艙查獲530箱私菸，詢後將陳男及5名移工送辦。

基隆八斗子籍漁船「昇吉興」今天中午11時許返回八斗子漁港，由於50多歲陳姓船長先前曾有違規拖網紀錄，經八斗子安檢所人員登船檢查，在船尾發現一處密艙，打開後發現內有大量私菸，海巡人員穿著防護衣逐一將私菸搬到岸邊，經清點後共有530箱，市值約新台幣1800萬元。

相關單位調查，漁船「昇吉興」1日從八斗子漁港出港，船上除陳姓船長外，還有4名中國大陸和1名印尼移工，今天中午11時返港欲闖關，但被眼尖海巡人員查獲。

海巡除通知基隆市政府財政處菸酒管理科依法扣押私菸外，詢後依違反菸酒管理法，將陳姓船長和5名移工移送基隆地檢署偵辦，並持續追查私菸來源。

私菸 海巡署 基隆

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