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宜蘭三星蔥竊案頻傳蔥農心痛 警方啟動「護蔥專案」

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

三星警方啟動護蔥專案，加強蔥田防竊巡邏勤務。圖／三星分局提供
三星警方啟動護蔥專案，加強蔥田防竊巡邏勤務。圖／三星分局提供

中南部最近氣候溫差大，使得蔥缺價揚，宜蘭三星蔥產地均價居高不下，今天更高達每公斤255.8元。三星警方近1個月陸續獲報4起竊蔥案件，蔥農損失最多近2萬元。為遏止宵小下手，三星分局不只啟動護蔥專案，亦邀請蔥農加入防竊line群組，讓警民互通有無，以防再度「失蔥」。

三星地區蔥價上漲，蔥農辛苦栽種的心血頻遭竊，迄今已有4人受害，損失約在60到100公斤不等。警方獲報後，調閱路口監視器、訪查相關人員，目前已掌握特定車輛、查緝蔥賊當中。

三星高經濟農作物上將梨遭小偷盯上行竊。圖／三星分局提供
三星高經濟農作物上將梨遭小偷盯上行竊。圖／三星分局提供

另外，三星警方啟動護蔥專案，加強蔥田防竊巡邏勤務，同時邀請大洲、大隱、三星等地蔥農加入防竊群組，若發現鬼祟人車，警方和農民能交流、即時掌握狀況追捕。

三星鄉長李志鏞表示，中南部氣候變化大，致使蔥缺價升。三星蔥農前陣子遇嚴重蟲害，近期狀況好不容易恢復，又遇上竊賊上門，他呼籲「不要搶農民心血，偷竊行為是不道德且不可取。此外，李志鏞認為，蔥要採收是有其技術，竊賊一定是熟悉青蔥，才知道如何下手偷。

不只青蔥，三星高經濟農作物先前也遭盯上。每年6月到8月是上將梨採收季節，三星分局啟動護梨專案，偵破2件上將梨竊案，嫌犯分別來自礁溪和冬山，偷摘數量約60到80顆不等。

三星分局呼籲，民眾和市集、商場、攤商等農產品從業人員收購時，確認其來源、產歷，以免收受來路不明產品而觸法。

三星蔥農心血遭竊，警方獲報後，已掌握特定車輛、查緝蔥賊當中。圖／三星分局提供
三星蔥農心血遭竊，警方獲報後，已掌握特定車輛、查緝蔥賊當中。圖／三星分局提供

三星警方啟動護梨專案，偵破上將梨竊案。圖／三星分局提供
三星警方啟動護梨專案，偵破上將梨竊案。圖／三星分局提供

偷竊 宜蘭

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