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台東高級救護隊 OHCA康復出院率奪非6都第一名
台東縣政府彌補醫療資源不足，10年前成立「高級救護隊」負責到院前的醫療延伸，今年獲得2021「城市急救力大調查」在OHCA（心肺功能停止）康復出院率項目奪得非6都第一。縣長饒慶鈴說，「未來目標一鄉一高救隊」。
饒慶鈴說，目前全縣有8支高級救護隊，配屬在台東市、南迴線、縱谷線及東海岸線，但她認為還不夠，目標希望朝「一鄉一高救隊」，同時讓每部高救隊車輛即是行動急診室，讓傷患在送達醫院前成功恢復心跳和呼吸。
台東縣地勢狹長，加上緊急醫療能量缺乏，台東縣政府消防局於民國100年成立高級救護隊，專責進行到院前的緊急急救任務，至今已成立8支高救隊後，讓急重症、傷病患到院前的救護存活率，從5%大幅增加至30%，已是台東醫院急診的延伸。
2021「城市急救力大調查」，台東縣拿下非6都組第3名，其中，在OHCA（心肺功能停止）康復出院率，更是打敗其他非6都城市奪得第一，今年更有11人經急救後，康復出院。即便與6都相比，也僅輸給新北市，成績表現可說相當亮眼。
饒慶鈴說，除了持續成立高救隊，也將逐年增補1百名消防員，提高救護量能。台東高救隊以獨創「雙軌出勤、接駁送醫」模式，將急診室功能延伸到災害現場，提高急救成功率，成效非常好，也陸續吸引全國的消防及醫護人員前來觀摩。
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