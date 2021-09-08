毒鴛鴦向阿嬤誆稱借錢卻搶奪2千元 案發近4小時落網

黃姓男子與陳姓女友，有毒品及竊盜等前科，缺錢花用，上午7點50分共乘機車到嘉義縣朴子市海通路第二市場，向經營雜貨店的83歲阿嬤，佯稱缺錢，要借款千元還2千元，趁阿嬤不注意，強行打開抽屜搶奪2000元逃逸，分開躲藏，案發近4小時，朴子警分局調監視器，以車追人逮捕。

「你們怎麼拿麼快就找到我？！」黃男與女友得手後，分開脫逃，黃男騎機車逃回隔壁鹿草鄉，採摘龍眼，假裝沒事，豈料，朴子警分局朴子派出所、偵查隊、刑大偵三隊等組成專案小組馬上到場逮人，黃男一開始否認犯案，警方出示監視畫面，黃男低頭認了，誆稱缺錢繳電話費。

「嚇死了！」阿嬤說，對方說要借錢，借千元還2千，她說，不必，歹徒未拿凶器，強行打開抽屜搶奪2000元後，與在市場外接應女子，共乘機車逃跑。

警方調查，黃、陳2人有毒品、竊盜等前科，無業缺錢花用，見雜貨店阿嬤老邁，心生歹念強行搶奪，陳女跑到朴子市租屋處躲藏，黃男騎機車逃往鹿草住處，警方查獲黃男，黃男悠哉悠哉採龍眼，對警方辦案速度，直呼不可思議。