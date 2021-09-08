台氯二氯乙烷外洩釀1死9傷 廠方主管和解都獲緩起訴

台灣氯乙烯工業林園廠，去年4月22日下午發生二氯乙烷外洩，造成10名工人吸入二氯乙烷，其中李姓工人傷勢嚴重，送醫急救後不治，林園廠葉姓廠長、蔡姓課長被依違反職業安全衛生法移送，高雄地檢署偵查時，因台氯已和李男家屬和解，因此處分台氯、廠長、課長等緩起訴，但須向公庫支付5萬至50萬元。

檢方調查，去年4月22日下午4時許，台氯林園廠進行二氯乙烷管線執行管線螺絲拆卸作業時，因墊片突然破裂，造成管內殘存的二氯乙烷氣體外洩，當時在場的10名工人躲避不及，吸入過量氣體送醫，其中3人傷勢嚴重。

李姓工人因吸入大量二氯乙烷，引發化學性灼傷、中毒，送醫急救後仍在隔天併發多重器官衰竭死亡，整起意外共釀成1死九傷。

高雄市勞工局勞動檢查處調查後，認為葉姓廠長、蔡姓課長等人明知道二氯乙烷為有毒性溶劑，卻沒有讓李男等人穿防護衣、面罩等做好保護，施工現場沒有將閥門、旋塞雙重關閉，更未設置盲版，最後導致意外發生，認定台氯、葉姓廠長、蔡姓課長有過失。