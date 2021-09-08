快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台氯二氯乙烷外洩釀1死9傷 廠方主管和解都獲緩起訴

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

台灣氯乙烯工業林園廠，去年4月22日下午發生二氯乙烷外洩，造成10名工人吸入二氯乙烷，其中李姓工人傷勢嚴重，送醫急救後不治，林園廠葉姓廠長、蔡姓課長被依違反職業安全衛生法移送，高雄地檢署偵查時，因台氯已和李男家屬和解，因此處分台氯、廠長、課長等緩起訴，但須向公庫支付5萬至50萬元。

檢方調查，去年4月22日下午4時許，台氯林園廠進行二氯乙烷管線執行管線螺絲拆卸作業時，因墊片突然破裂，造成管內殘存的二氯乙烷氣體外洩，當時在場的10名工人躲避不及，吸入過量氣體送醫，其中3人傷勢嚴重。

李姓工人因吸入大量二氯乙烷，引發化學性灼傷、中毒，送醫急救後仍在隔天併發多重器官衰竭死亡，整起意外共釀成1死九傷。

高雄市勞工局勞動檢查處調查後，認為葉姓廠長、蔡姓課長等人明知道二氯乙烷為有毒性溶劑，卻沒有讓李男等人穿防護衣、面罩等做好保護，施工現場沒有將閥門、旋塞雙重關閉，更未設置盲版，最後導致意外發生，認定台氯、葉姓廠長、蔡姓課長有過失。

檢方偵查時，考量公司、葉男等人無前科，犯後態度良好未推卸責任，並與死者李男胞兄達成和解，賠償事故損害等，李男胞兄也同意給予台氯、葉男等人緩起訴，因此最後處分台氯、葉姓廠長、蔡姓課長等緩起訴，但台氯須向國庫支付50萬元、葉男10萬元、蔡男5萬元。

台灣氯乙烯工業林園廠去年4月22日下午發生二氯乙烷外洩，造成1死9傷，雄檢考量台氯與死者和解，處分台氯、廠長、課長等緩起訴。記者張議晨／攝影
台灣氯乙烯工業林園廠去年4月22日下午發生二氯乙烷外洩，造成1死9傷，雄檢考量台氯與死者和解，處分台氯、廠長、課長等緩起訴。記者張議晨／攝影

器官 中毒

延伸閱讀

涉洩漏標案內容 中央印製廠3員工洩密獲緩起訴

涉洩標案內容 中央印製廠3員工獲緩起訴

「我是警察，是要來抓妳」 他假冒警性侵一犯再犯重判

搶救更多孩童寶貴性命 花蓮獲贈「電動骨針」急救利器

相關新聞

蘇花公路砂石車釀禍 追撞4車交通一度中斷

宜蘭縣台9線115.6公里處今天早上9點55分，發生5車連環撞事故。一輛南下往花蓮的砂石車在施工路段的管制點，64歲張姓...

山友獨攀大、小劍山無人知 雪霸處錯愕擬開罰

苗栗縣一名54歲山友9月3日未申請許可，獨攀雪霸國家公園3000公尺以上的大、小劍山後失聯，他的太太9月6日向雪霸國家公...

台氯二氯乙烷外洩釀1死9傷 廠方主管和解都獲緩起訴

台灣氯乙烯工業林園廠，去年4月22日下午發生二氯乙烷外洩，造成10名工人吸入二氯乙烷，其中李姓工人傷勢嚴重，送醫急救後不...

影／疑妻與人有曖昧怒燒倉庫 新北妒夫夜逃百里遭逮

新北市雙溪區李姓男子因懷疑前妻與其他男子曖昧，怒火中燒，多次騷擾男子及其家人道歉未果，3日凌晨涉嫌放火燒男子父親農舍洩憤...

高雄婦過馬路疑遭貨車追撞 當場無呼吸心跳到院前死亡

高雄市岡山區一名王姓婦人（74歲）今天上午10時許在嘉興路穿越馬路，疑似遭一輛貨車追撞，王婦當場沒有呼吸心跳送醫搶救，但...

台塑仁武廠深夜砰然巨響嚇人 環保局：連鎖裝置跳俥

台塑仁武廠鍋爐發電連鎖裝置今天凌晨跳俥，導致鍋爐內過剩蒸汽排放大氣中發出巨響，深夜時分居民以為氣爆，受到驚嚇，高雄市據報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。