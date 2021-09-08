影／疑妻與人有曖昧怒燒倉庫 新北妒夫夜逃百里遭逮

新北市雙溪區李姓男子因懷疑前妻與其他男子曖昧，怒火中燒，多次騷擾男子及其家人道歉未果，3日凌晨涉嫌放火燒男子父親農舍洩憤，損失至少400萬元，所幸當時沒有人在裡面。李男縱火後變裝逃往板橋再到萬華，昨天凌晨被瑞芳警方逮捕，依縱火、妨害自由等罪嫌送辦，法官收押禁見。

警方說，本月3日凌晨1點多，雙溪一處倉庫發生大火，火勢相當大，所幸倉庫倉庫內平時未有人居住，僅堆放農作用具、肥料、汽油桶、機車及鐵牛車等，約灌救1小時後撲滅，沒有人受傷。瑞芳警分局及消防局調查後，懷疑遭人用汽油縱火。

警方調查，姓男子因懷疑前妻與其他男子曖昧，多次騷擾男子及其家人，還涉嫌出言恐嚇「若不道歉就對你們家放火燒房子」、「會發生甚麼事我都不知道」等語，李姓男子認為對方都不道歉，怒燒男子父親農舍洩憤。

警方透過現場證物跡證及監視器畫面比對，查出李姓男子涉嫌縱火，他案發前先到加油站買了127元的汽油，用桶子裝著到倉庫現場。偵查隊隊長古新民率隊多日追捕，李男縱火後立即畏罪逃逸，四處躲藏，從雙溪駕車逃往基隆大武崙後棄車，再搭計程車逃往板橋，當夜就跑了100公里以上。後來又沿途換裝甚至偷取鞋子後，再換搭另一輛計程車，逃亡台北市萬華一處旅社躲藏。

專案小組鍥而不捨，查到李嫌藏匿處，先在板橋抓人，但他跳樓逃逸，警方再查出行蹤追到萬華，在各出入口埋伏圍捕，昨天凌晨1點多，李男散步走出旅社時，員警上前圍捕逮個正著，依公共危險、妨害自由等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦，向基隆地方法院聲請羈押獲准。