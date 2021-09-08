七旬婦過馬路遭汽車撞表情痛苦 警巡邏撞見立刻協助

73歲曾姓婦人上月5日下午徒步經過台北市松山區光復北路26巷口，遭綠燈右轉的翁姓汽車駕駛撞上，北市警保安大隊第二中隊隊員巡邏撞見，立刻上前攙扶倒臥在地的曾婦，避免二次事故發生。保安大隊提醒，駕駛人行經路口務必慢、看、停，禮讓行人。

上月5日下午5點半，保安大隊第二中隊中隊長張林傑、警員陳建文，開車巡邏經過光復北路26巷口時，發現一名過綠燈、走在斑馬線上的婦人，遭綠燈右轉的汽車轉上，婦人倒臥在地，表情痛苦。

張員、陳員立刻上前攙扶婦人，並將巡邏車開到路口、開警示燈警戒；因正逢傍晚交通尖峰時段，二員也在路口指揮交通，疏導車輛慢速通過車禍路段。二員最後見救護車到達才放心離開。