台塑仁武廠深夜砰然巨響嚇人 環保局：連鎖裝置跳俥

台塑仁武廠鍋爐發電連鎖裝置今天凌晨跳俥，導致鍋爐內過剩蒸汽排放大氣中發出巨響，深夜時分居民以為氣爆，受到驚嚇，高雄市據報到場稽查，認定僅是蒸汽排放於大氣中，並未違反空污法已促請廠方注意防範，不會開罰。

台塑仁武廠今天凌晨0點32分傳出氣體洩漏的聲響，鄰近居民以為發生氣爆，消防局人員到場發現是發電系統故障，維修時排放廢汽回收機組壓力槽水蒸氣，洩壓造成異音，現場並無危險。