影／死亡下坡路段沙鹿向上路 大貨車追撞7車撞成一團

台中市沙鹿區向上路6段的下坡路段常發生追撞車禍，被民眾稱為死亡下坡，警方去年裝區間測速器，後來暫停使用，今天早上又發生追撞車禍，一輛大貨車追撞前方停等紅燈的車，共追撞7輛車，現場撞成一團，警方對8名司機酒測，無酒精反應，正調查事故原因中。

台中市警局表示，沙鹿區向上路6段原本設區間測速器，提醒駕駛下坡路段減速駕駛勿超速，但去年有外縣市區間測速器疑似出現問題，台中市警局的區間測速去年一月啟用，5月1日已暫停，目前只是測試，還未重新恢復啟用。