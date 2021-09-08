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影／死亡下坡路段沙鹿向上路 大貨車追撞7車撞成一團

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區向上路6段的下坡路段常發生追撞車禍，被民眾稱為死亡下坡，警方去年裝區間測速器，後來暫停使用，今天早上又發生追撞車禍，一輛大貨車追撞前方停等紅燈的車，共追撞7輛車，現場撞成一團，警方對8名司機酒測，無酒精反應，正調查事故原因中。

台中市警局表示，沙鹿區向上路6段原本設區間測速器，提醒駕駛下坡路段減速駕駛勿超速，但去年有外縣市區間測速器疑似出現問題，台中市警局的區間測速去年一月啟用，5月1日已暫停，目前只是測試，還未重新恢復啟用。

清水警分局調查，今天早上10點44分、沙鹿區向上路六段770號前，一輛大貨車沿向上路6段往梧棲方向行駛，不慎追撞前方停等紅燈車輛，造成前方4輛轎車、3輛小客車撞損，無人員傷亡，警方對8名司機酒測，無酒精反應，現場詳細原因正由警方處理中。

台中市沙鹿區向上路今天發生追撞車禍，大貨車撞7車。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路今天發生追撞車禍，大貨車撞7車。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路今天發生追撞車禍，大貨車撞7車。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路今天發生追撞車禍，大貨車撞7車。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路今天發生追撞車禍，大貨車撞7車。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路今天發生追撞車禍，大貨車撞7車。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路今天發生追撞車禍，大貨車撞7車。圖／取自記者爆料網
台中市沙鹿區向上路今天發生追撞車禍，大貨車撞7車。圖／取自記者爆料網

測速 台中市 酒精

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