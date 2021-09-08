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連看護都罹難 三峽惡火6死剩1活 地方人士無償幫重建
新北市三峽區上月11日凌晨一起嚴重火警，周女一家同住7人6人罹難，連最先被救出來的外籍看護也宣告不治，獨留行動不便、長期臥床的周女哥哥。在地方人士號召下，昨天啟動重建計畫，要免費替周家重新整建。
周女父親上月初離世，當時在家中設置簡易靈堂，但上月11日凌晨疑似靈堂旁邊的延長線走火，火勢蔓延到旁邊布廉，其隔間為木製易燃，天花板則是塑膠浪板燃燒會產生有毒氣體，即便火勢沒燒到房間，但全數都被濃煙嗆昏，只剩周女哥哥獨活。
三峽龍埔里長陳椿瑩指出，周女哥哥已經能出院，會先安排到榮民之家等地方暫居，大家得知噩耗後，都希望能為周家出一分力，在取得家屬同意後，在三峽廣行宮主委黃騰霆等多名善心人士幫忙下，決議要免費替周家重建，重建完再把周女哥哥接回來住。
黃騰霆表示，重建計畫已經在昨天啟動，包含清潔、清運遭焚毀的家具等，之後還會重新牽水電等管線，預計在1個月內完成。
陳椿瑩表示，區公所與清潔隊昨天已經到周家住所，把壞掉的家具清運，之後也會裡面內重新裝設管線與粉刷。
黃騰霆認為，意外發生不久後不斷有善款捐入，但6名死者喪葬費用龐大，才會號召當地水泥、水電、油漆工等人出力幫忙，預計花60萬替周家整頓，完工後交還給周女媽媽。
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