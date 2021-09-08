影／開學了！中警找清秀女警擔綱 拍反性騷影片送學校

新冠肺炎疫情警戒降級，各級學校都在1日陸續開學，台中市第五警分局有鑒於去年全國發生上萬件的校園性騷案件，因此委由松安所女警張又孋，在8月底拍攝反性騷宣導影片，並製作成光碟，從本月1日開始，陸續發送到北屯區22所國小，希望能提升學子身體自主權的重要性、自我防護認知的觀念，以達到預防「性犯罪」的發生。

台中市第五警分局表示，根據去年全國發生校園性騷擾件數計10681件、未滿18歲性侵害案件計5978件、兒童及少年性剝削案件計1691件，因各項性犯罪件數逐年持續攀升，分局為強化兒童及少年對於身體自主權及自我防護認知的觀念，防制性犯罪案件的發生，委由松安所女警張又孋拍攝宣導影片。

第五警分局表示，女警張又孋是在2018年警專畢業，畢業後在松安所服務迄今，她長相清秀，執勤認真負責、熱心關懷民眾，過去曾因發送善心物資、協助失聯老人返家、幼童找家長，都曾獲得媒體報導。

第五警分局指出，影片在上月底才拍攝完畢，主要針對「性侵害」、「性騷擾」及「兒少性剝削」等性犯罪宣導，並利用短劇、課堂說明的方式，讓學子容易理解，影片已製成光碟片，從1日開始已陸續發放到22所學校，讓學校能夠在朝會或其他活動中播放，建立相關的自我防護觀念。