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九旬老母沒吃早餐就溜出門 肚子餓扁呆坐人行道

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市九旬林姓婦人清晨獨自出門，婦人女子發現桌上牛奶早餐未飲用，擔心患有失智及重聽的老母走失，加上未食早餐恐體力不支，急著報警。警方了解林婦須持助行器行走，應該不會走遠，果然在600公尺外人行道上發現飢腸轆轆的老婦人，警方以警車護送返所，並通知子女到場。

上周六早上9時許，65歲林姓婦人急忙進入台中市豐原警分局頂街所報案，指高齡92歲母親獨自從豐北街住家外出未歸，她早上7點多下樓，見餐桌上替母親準備的牛奶未飲用，住家也未發現其身影，擔心老母獨自外出體力不支。

林女補充，老母親有失智與重聽，且行動不便需靠助行器行走，平時外出都有家人陪同，不知道為何母親清晨獨自出門，至今無法聯繫上。

員警林家慶、施承佑先安撫林婦情緒，並研判老婦人須靠助行器行走，「應該不會走太遠」，便以住家為同心圓方式搜尋，果然在豐原區三豐路一段與圓環北路二段路口，見一名老婦人呆坐在人行道上，且身旁放置助行器。

員警上前關心並比對身分，確認是協尋的林姓老婦人，由於林姓老婦人未食早餐且行走疲累，警方以警車護送返回派出所，先提供茶水、乾糧解飢渴，並通知家屬帶回。

警方研判九旬林婦須持助行器行走，應該不會走遠，果然在600公尺外人行道上發現飢腸轆轆的老婦人，警方以警車護送返所，並通知子女到場。圖／讀者提供
警方研判九旬林婦須持助行器行走，應該不會走遠，果然在600公尺外人行道上發現飢腸轆轆的老婦人，警方以警車護送返所，並通知子女到場。圖／讀者提供
警方研判九旬林婦須持助行器行走，應該不會走遠，果然在600公尺外人行道上發現飢腸轆轆的老婦人，警方以警車護送返所，並通知子女到場。圖／讀者提供
警方研判九旬林婦須持助行器行走，應該不會走遠，果然在600公尺外人行道上發現飢腸轆轆的老婦人，警方以警車護送返所，並通知子女到場。圖／讀者提供

人行道 早餐 失智

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