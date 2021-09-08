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消防車怠速廢氣影響健康 台中環保局開發收集器獲改善

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導

汽車怠速會增加空汙，台中市環保局與台中市消防局第三大隊大里消防分隊合作，導入消防車怠速廢氣收集系統，經實測車庫內車輛怠速期間，懸浮微粒濃度大幅下降，PM10濃度改善77%、PM2.5濃度改善89%，有效改善消防隊工作環境空氣品質，也讓同仁健康更有保障。

台中市環保局與消防局共同討論設計「消防車怠速廢氣收集系統」，並借鏡國外經驗，同時滿足車輛排氣收集及消防勤務需求。

這次運用「特製車輛排氣接合軟管」有效收集廢氣，並結合懸吊式設計及彈簧回復功能，使管線能自由移動收捲，保持現場動線流暢，兼具環保及實用需求；經過現場實際量測，當4輛消防車全數啟動處於怠速狀態下，未妥善收集廢氣的車庫內PM10濃度為179.3微克，PM2.5濃度為127.2微克；啟動廢氣收集後，車庫內PM10濃度下降為41微克、降低77%，PM2.5濃度下降為13.8微克、降低89%，成效相當顯著。

消防局表示，消防車輛是執行消防勤務的重要設備，每日需定時啟動運轉，檢點車輛狀態，怠速運轉約20分鐘，以確保執行緊急勤務時可正常使用。但市區地狹人稠，消防車輛多規劃停放於半開放空間，如果怠速過程所排放的廢氣無法及時擴散，可能使同仁在保養車輛或整備救災器材時，長期吸入高濃度廢氣，甚至影響消防隊員健康。

環保局長陳宏益表示，台中市秉持「先公後私、先大後小」的原則，讓空氣品質逐步改善，此次與消防局通力合作下，成功導入先進廢氣收集系統，共同解決車輛怠速廢氣問題，維護消防同仁健康，合作示範改善效果顯著，相關經驗也將提供消防局未來廳舍建置規劃的參考。

台中市環保局針對特製車輛排氣，接合軟管，有效收集廢氣，降低空汙。圖／台中市環保局提供
台中市環保局針對特製車輛排氣，接合軟管，有效收集廢氣，降低空汙。圖／台中市環保局提供
台中市環保局針對特製車輛排氣，接合軟管，有效收集廢氣，降低空汙。圖／台中市環保局提供
台中市環保局針對特製車輛排氣，接合軟管，有效收集廢氣，降低空汙。圖／台中市環保局提供
台中市環保局運用「特製車輛排氣接合軟管」有效收集廢氣，並結合懸吊式設計及彈簧回復功能，使管線能自由移動收捲，保持現場動線流暢。圖／台中市環保局提供
台中市環保局運用「特製車輛排氣接合軟管」有效收集廢氣，並結合懸吊式設計及彈簧回復功能，使管線能自由移動收捲，保持現場動線流暢。圖／台中市環保局提供

台中市 PM2.5 空氣品質

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