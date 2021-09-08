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一做38年 清水義警小隊長明年屆齡退： 有熱情就不累

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水警分局義警小隊長李清地當義警38年，明年屆齡退休，他說當年加入義警因為好奇，加入後曾協助警察勤務，半夜站在路口路檢，感覺自己協助維護交通安全有使命感，也很重要，38年來只要安排他勤務一定報到，他說做任何事都一樣，有熱情就不累。

清水義警分隊小隊長李清地，今年69歲，滿頭白髪回答時聲音宏亮，昨天參加清水分局的義警常訓，今年初因小中風，昨天參加訓練時仍需柱著枴杖，清水分局長游永中扶他下樓。

李清地說，他當年因朋友邀約參加義警行列，當時加入因為好奇，加入後覺得當義警很不錯，可以了解警察工作，也貢獻點己力，沒想到很快就過了38年，明年他屆齡退休，離開義警團隊，但心裡永遠是義警的一員。

他說早年警力有限，義警被安排協助路檢等勤務，他曾和警察站在路口取締交通違規，看到騎士闖紅燈往他們路檢方向騎來，警察攔下，騎士說不知自己闖紅燈，李清地說，當時深刻感受，違規的人不自知，但真的很危險。

「做任何事都要有熱情，才能長久」，李清地說，當義警38年，所有會議勤務，有排到他，一定參加，以前每年農曆過年的春安工作，義警民防協助警方巡邏，也是難忘的勤務經驗；他觀察多年，少數人加入義警不投入，常答應要協勤，最後卻沒出席，他說如果無心協助，再勉強也徒勞。

台中市清水義警李清地（左）服務38年堅持參加訓練，清水分局長游永中（右）昨天扶他下樓並專車送回家。圖／警方提供
台中市清水義警李清地（左）服務38年堅持參加訓練，清水分局長游永中（右）昨天扶他下樓並專車送回家。圖／警方提供

警察 中風

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