聚餐吵架不爽 男子竟製作汽油彈在臨江街夜市縱火

住在臨江街夜市的黃姓男子，與在夜市內開芒果冰店的老闆熟識，兩人昨晚在信義區一家餐廳喝酒，卻因為敬酒等細故吵架，雙方不歡而散。黃男越想越不爽，今天凌晨4時許，竟到冰店丟擲汽油彈後逃逸，附近目擊者報案並協助撲滅火勢，現場無人受傷，轄區警方獲報追查，黃男在今早7時許投案。

黃嫌4時許先前往便利商店購買玻璃瓶啤酒及毛巾，又前往基隆路上加油站購買汽油，隨即製作汽油彈，到臨江街店家丟擲，前後約30分鐘。黃嫌犯案後往信義路四段逃逸，搭乘計程車離去。

黃嫌犯案後，今早7時許自行前往中山區建國派出所投案，表示犯下縱火案件，隨後他被移交大安警分局。