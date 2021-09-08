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聚餐吵架不爽 男子竟製作汽油彈在臨江街夜市縱火

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

住在臨江街夜市的黃姓男子，與在夜市內開芒果冰店的老闆熟識，兩人昨晚在信義區一家餐廳喝酒，卻因為敬酒等細故吵架，雙方不歡而散。黃男越想越不爽，今天凌晨4時許，竟到冰店丟擲汽油彈後逃逸，附近目擊者報案並協助撲滅火勢，現場無人受傷，轄區警方獲報追查，黃男在今早7時許投案。

黃嫌4時許先前往便利商店購買玻璃瓶啤酒及毛巾，又前往基隆路上加油站購買汽油，隨即製作汽油彈，到臨江街店家丟擲，前後約30分鐘。黃嫌犯案後往信義路四段逃逸，搭乘計程車離去。

黃嫌犯案後，今早7時許自行前往中山區建國派出所投案，表示犯下縱火案件，隨後他被移交大安警分局。

黃姓犯嫌到案後，表示因聚會時爭執，心生不滿才縱火，警方將以公共危險罪移送偵辦。

黃姓男子因與臨江街店家聚餐吵架，製作汽油彈縱火，事後投案被移送法辦。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子因與臨江街店家聚餐吵架，製作汽油彈縱火，事後投案被移送法辦。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子因與臨江街店家聚餐吵架，製作汽油彈縱火，事後投案被移送法辦。記者廖炳棋/翻攝
黃姓男子因與臨江街店家聚餐吵架，製作汽油彈縱火，事後投案被移送法辦。記者廖炳棋/翻攝

夜市 縱火 計程車

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