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區間測速暫停！北宜飆速釀斷魂 新北警啟動測速大執法

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

防疫警戒降至二級以來，許多人報復性假期出遊，人車潮激增，事故也隨之增加，新北市北宜公路山區道路狹窄、彎道視距不足，部分用路人常有超速及逆向超車等違規行為，稍有疏忽即易造成嚴重事故，警方統計今年1至8月共發生569件(A1-A3)全般事故，其中死亡事故7件已較108年及109年2年總和增加1件，今年8月26日單日更發生2起死亡事故，分析肇因係超速及行經彎道未減速所致，多與速度管理不當有關，顯示今年初區間測速暫停後，造成競速族群利用夜間及假日進行危險駕車，使事故嚴重度上升甚鉅。

新北交通警察大隊為防制違規及事故發生，結合新店警分局自今年8月27日至9月3日實施強化執法專案，每天23班次、40人次巡邏及測速照相勤務在北宜公路沿線加強巡查，提高見警率，針對未裝設後照鏡改裝車輛優先進行攔查，並針對無照駕駛、越級駕駛、跨越分向限制線、危險駕車等情事加強取締，經統計各式違規取締計654件，其中超速482件、無照及越級駕駛6件、逆向行駛14件、未戴安全帽及未裝設後照鏡各1件。

同時另針對超速違規，新北警沿線運用8處固定式測速執法設備，搭配13處移動式測速照相點位，在易超速及肇事路段跳崗式彈性調整執行地點，新店警分局碧山、坪林及石嘈所因地處北宜公路沿線，每日於駐地前擺放移動式測速設備，並由值班員警兼服取締超速勤務，以提升執法密度、嚇阻違規超速情事，強化防制成效，統計今年1至8月已取締1萬1294件超速違規，其中嚴重超速超過60公里以上有112件。

新北交大統計今年8月至9月5日北宜公路共發生83件交通事故，警方將持續視事故及車流變化情形，機動調整勤務地點及規畫移動式測速照相、交通檢查、巡邏、攔檢等複式勤務強化執法作為，防範事故發生，警方呼籲用路人，目前區間測速設備雖暫停使用，但北宜公路有99處危險彎道，入彎務必減速慢行，直線路段穩速通行，保障交通安全。

新北市北宜公路區間測速因檢測暫停，近期北宜公路因發生多起汽、機車因失速釀斷魂事故，新北市交通大隊啟動測速大執法，保障交通安全。圖／警方提供
新北市北宜公路區間測速因檢測暫停，近期北宜公路因發生多起汽、機車因失速釀斷魂事故，新北市交通大隊啟動測速大執法，保障交通安全。圖／警方提供
新北市北宜公路區間測速因檢測暫停，近期北宜公路因發生多起汽、機車因失速釀斷魂事故，新北市交通大隊啟動測速大執法，保障交通安全。圖／警方提供
新北市北宜公路區間測速因檢測暫停，近期北宜公路因發生多起汽、機車因失速釀斷魂事故，新北市交通大隊啟動測速大執法，保障交通安全。圖／警方提供
新北市北宜公路區間測速因檢測暫停，近期北宜公路因發生多起汽、機車因失速釀斷魂事故，新北市交通大隊啟動測速大執法，保障交通安全。圖／警方提供
新北市北宜公路區間測速因檢測暫停，近期北宜公路因發生多起汽、機車因失速釀斷魂事故，新北市交通大隊啟動測速大執法，保障交通安全。圖／警方提供
新北市北宜公路區間測速因檢測暫停，近期北宜公路因發生多起汽、機車因失速釀斷魂事故，新北市交通大隊啟動測速大執法，保障交通安全。圖／警方提供
新北市北宜公路區間測速因檢測暫停，近期北宜公路因發生多起汽、機車因失速釀斷魂事故，新北市交通大隊啟動測速大執法，保障交通安全。圖／警方提供

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