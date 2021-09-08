採購警車竟能申請2萬獎勵金 中市議員批自肥要求檢討

警察工作獎勵金公平嗎？台中市議員賴朝國指出，警察破獲重大案件，除敘獎以外更應核發破案獎勵金，但不能亂發一通，他舉例2018年有申請案，內容是汰換、採購及配發警車「圓滿達成任務」、「表現優異」申請獎金2萬元，他要求制度面應檢討，新任警察局長蔡蒼柏用台語說，「這太輕可（輕鬆）了」，他會要求檢討。

賴朝國指出，警察工作內容繁重，具危險性，警政署因此設立獎金鼓勵基層警員，各地警局再依財政狀況發放。台中市警局有29項申報獎金的案類，除警政署補助的200多萬以外，警察局每年也編列將近2000萬的預算來支應。賴朝國說，他極認同警察破獲重大案件，除敘獎更應核發破案獎勵金。

「但也不能亂發一通」，連例行的行政作業也可拿來報獎，最奇怪的獎勵是「協助市警局購買警車」也能申報獎勵，讓其他警員看了直呼實離譜了，賴朝國說，一般公務員負責採購也給獎金嗎？還是有特殊事蹟，應敘明。